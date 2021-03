El centro de estudios “Desiderio Sosa” junto a la escuela correntina de pensamiento alumbraron una publicación que tendrá en el mes de mayo su primera edición, para lo cual convocan al público en general a enviar sus contribuciones que tengan como temática “la normalidad”. Los fundadores del nuevo espacio cultural señalan que rescatar la voz guaraní “Angaú” representa una definición filosófica de vivir bajo las interpretaciones siempre supuestas y conjeturales que por tensiones de los poderes en juego se presentan más o menos verosímiles, llegando incluso muchas de las mismas, por largos períodos imponerse como verdades inobjetables e irrefutables, por más que no lo sean o como experiencia de lo humano no existan en condición de unicidad totalitaria. Los siguientes son los requisitos de publicación, de una revista que se presenta desde la “horda democrática de Corrientes al mundo”.

Convocatoria Revista de filosofía y “coso” Angaú.

Angaú es la revista trimestral del centro Desiderio Sosa, la escuela correntina de pensamiento y el club mundial de filosofía que por intermedio de su consejo editorial propondrá trimestralmente una temática a desarrollar y abordar.

Hasta el 20 de abril se encuentra abierta la convocatoria del Número 1 (Mayo 2021) bajo el tema propuesto “La normalidad”.

1. Proceso editorial

Los autores interesados en colaborar con Angaú pueden hacerlo enviando sus originales en formato editable (odt, doc o similares) al correo electrónico centrodesideriososa@gmail.com

La revista acepta textos originales en lenguas romance y en idiomas originarios. Se asume que los autores conocen y aceptan las condiciones estipuladas en las “Pautas para colaboradores” con el solo hecho de enviar sus contribuciones a la revista. Nos comprometemos a responder, acusando recibo del envío, en el plazo máximo de una semana.

El proceso editorial constará de los siguientes pasos:

1. Las propuestas remitidas a la revista serán evaluadas, primero, respecto a su conformidad con las pautas formales según las condiciones especificadas para cada número y su temática: En caso de existir discrepancias, los originales serán remitidos a los autores a fin de subsanar los problemas señalados.

2. Los textos que se adecuen a las normas editoriales de la revista serán enviados a dos evaluadores miembros de “Angaú” según el procedimiento de doble referato ciego (double blind peer review). Por esta razón, los textos deben evitar las referencias explícitas al autor. El arbitraje puede concluir que:

a) Se acepta la publicación sin modificaciones

b) Se acepta la publicación con modificaciones;

c) Se rechaza la publicación.

3. Si se obtienen dos dictámenes favorables (a), el texto será publicado y se le informará al autor tanto la decisión como los plazos previstos para su publicación.

4. En caso de que al menos uno de los pares evaluadores considere necesario introducir modificaciones en el texto (b), el original será remitido nuevamente al autor para que realice los cambios señalados o emita un descargo acerca de la pertinencia de la evaluación recibida. Para tal fin contará con un plazo de 10 días corridos desde la recepción del dictamen. El texto corregido será enviado al mismo evaluador quien emitirá nuevamente un dictamen.

5. La evaluación negativa (c) por parte de ambos evaluadores supone el rechazo de la publicación.

6. En caso de existir discrepancias entre los dictámenes, se podrá convocar a un tercer evaluador. El Comité Editorial, por su parte, conserva el derecho de determinar la pertinencia de convocar a un nuevo evaluador o asumir la potestad de decidir directamente sobre la publicación de los textos sobre los que existan discrepancias.

2. Política de acceso abierto

El material publicado en la revista es de acceso abierto (open access) y está sujeto a las normas de derecho de autor. Vale decir, se autoriza la copia, el uso y la difusión del contenido publicado a condición de que i) se cite la autoría y la fuente original de su publicación (revista, editorial y URL de la obra) y ii) se mencione la existencia y especificaciones de esta licencia de uso.

3. Aviso de derechos de autor

Los autores que publican en esta revista están de acuerdo con ceder de forma no exclusiva los derechos de explotación de los trabajos aceptados para su publicación. Con ello, garantizan a la revista el derecho de ser la primera publicación del trabajo y permiten que la revista distribuya los trabajos publicados bajo la licencia de uso.

4. Cuotas de publicación

La revista no cobra ningún tipo de cargo a los autores ni para procesar sus colaboraciones (no APCs) ni para ser sometidas a evaluación (no submission charges).

5. Política de preservación digital

Contenidos a preservar: revista completa y archivos individuales correspondientes a cada uno de los artículos, reseñas y contribuciones a otras secciones en formato PDF en sus últimas versiones. Periodicidad de la migración: cada cinco años (incluye prueba de accesibilidad). Tipo de soporte actual: físico, disco óptico en DVD.

Protocolo: se realizan tres copias físicas que son almacenadas en tres domicilios distintos.

6. Políticas de detección de plagio

Como las normas editoriales lo indican, Angaú publica solamente textos inéditos y originales. No se aceptan, por lo tanto, textos plagiados total o parcialmente ni autoplagiados. Esta exigencia no es válida para las traducciones de trabajos originariamente publicados en otros idiomas y traducidos al castellano.

Se solicitará a los autores una declaración en la que garanticen que se trata de una contribución original y que poseen los derechos morales sobre la misma.

Para la detección de eventuales plagios o autoplagios se utilizará el software gratuito Dupli Checker u otros gratuitos a disposición. Allí adonde alguna forma de plagio fuera detectada, la revista se pondrá en contacto con el autor de la contribución solicitando explicaciones. De no ser las mismas satisfactorias se procederá al rechazo del trabajo.

Pautas para artículos

(ver abajo las pautas específicas para reseñas y crónicas)

Enviar en dos archivos en formato .doc, .rtf u .odt (Word u OpenOffice):

A) Artículo completo:

1. Título del artículo en lengua romance (centrado, fuente Times New Roman tamaño 14, en negrita).

2. Nombre y apellido del autor/es (centrado, fuente Times New Roman tamaño 12).

3. Pertenencia/s institucional/es sin abreviaciones y país (entre paréntesis, centrado, fuente Times New Roman tamaño 12; todo separado con guiones). Ej.: (Centro de estudios políticos y sociales- Desiderio Sosa- Corrientes-Argentina).

4. Resumen (200 palabras cada uno).

5. Cuatro palabras clave (separadas por guiones).

6. Breve CV en forma de párrafo (200 palabras).

7. Texto completo (justificado, fuente Times New Roman tamaño 12, interlineado 2

8. Bibliografía.

B) Artículo preparado para referato ciego:

1. Título del artículo (centrado, fuente Times New Roman tamaño 14, en negrita).

2. Abstract en castellano (200 palabras cada uno).

3. Cuatro palabras (separadas por guiones).

4. Texto completo (justificado, fuente Times New Roman tamaño 12, interlineado 2.

5. Bibliografía.

NOTA: si se mencionan obras del propio autor, reemplazar la referencia, tanto en el texto como en la bibliografía, por la leyenda “AUTOR”.

Pautas generales:

– Notas: a pie de página, fuente Times New Roman tamaño 10, justificado. – No utilizar negritas ni subrayado en el cuerpo del texto. - Evitar doble espacio entre palabras y al final de cada párrafo.

Citas y notas al pie

 – Todas las citas deben estar traducidas al castellano. Si se considera necesario incluir también la versión en idioma original, hacerlo en nota al pie.  – Las citas en el cuerpo del texto que superen las cuatro líneas de extensión deben insertarse en un párrafo aparte, con margen izquierdo y derecho de 1cm, letra tamaño 11, centrado, sin sangría, interlineado simple, sin comillas.  – El índice numérico de las notas al pie debe ir siempre luego del signo de puntuación (luego del punto o del signo de pregunta/exclamación, si la nota está al final de la oración, o luego de la coma, punto y coma, etc. si la nota está dentro de la oración).

Ej.: Esto lo sostiene González Cabañas en su tesis sobre Pérez Petit.

 – Utilizar corchetes con tres puntos […] para indicar que la cita continúa o que alguna frase quedó elidida.  – Utilizar comillas comunes: “…”. Dentro de las comillas comunes, utilizar las comillas francesas: “… «…»…”

Palabras en otras lenguas

 – Toda palabra perteneciente a otra lengua debe estar en letra cursiva.  – Si se desea aclarar un término en su idioma original, hacerlo entre paréntesis ().

Referencias a la bibliografía

 – Incluir todas las referencias a la bibliografía en las notas al pie.  – La primera vez que se cita una obra: mencionar los datos completos (para el formato de la cita según el tipo de texto citado, Cf. infra, “Modo de citar” p. 325)”

Ej.: González Cabañas, Francisco Tomás, El acabose democrático, Madrid, Apeiron, 2016, p. 42.

 – Si se vuelve a hacer referencia a la misma obra: mencionar solamente el autor y la abreviatura op. cit. (en cursiva) seguida del número de página al que se remite.

Ej.: González Cabañas, Francisco, op. cit., p. 56.

 – Si se hace referencia a la misma obra a la que se hizo referencia en la nota al pie inmediatamente anterior: utilizar la abreviatura Ibíd. (en cursiva) seguida del número de página (ej: Ibíd., p. 3).  – Si se maneja más de una obra del mismo autor: citar las obras con sus datos completos la primera vez que se haga referencia a ellas y luego, si se vuelve a hacer referencia a ellas, indicar el título o las palabras iniciales del título de cada una, luego op. cit. (en cursiva) y el número de página al que se remite.  – Si se hace referencia a la misma obra y misma página a la que se hizo referencia en la nota al pie inmediatamente anterior: utilizar la abreviatura Ibídem (en cursiva).  – Si se utilizan letras, siglas o abreviaturas especiales para referirse a una determinada obra o edición, indicarlo lo más claramente posible en nota al pie, la primera vez que se haga referencia a esa obra.  – Si no hay referencia a una cita textual, sino que se cita indirectamente, utilizar la abreviatura Cf. (en cursiva) seguida de la referencia bibliográfica y el número de página.

Sección bibliográfica

Indicar todos los datos de los textos citados o a los que se hace referencia en las notas a pie de página y, si corresponde, otra bibliografía consultada pero no citada. Si se menciona más de una obra del mismo autor, no se repite el nombre, sino que se lo reemplaza por tres guiones (—).

Modo de citar:

Libros: Autor (Apellido, Nombre), Título en cursiva, datos del traductor/editor/etc. si corresponde, Lugar, Editorial, año.

Ej.: Deleuze, Gilles, Spinoza y el problema de la expresión, trad. Horst Vogel, Barcelona, Muchnik Editores, 1996.

Capítulos de libros / Artículos en compilaciones:

Autor (Apellido, Nombre), “Título entre comillas” en Referencia al libro (como se indicó arriba), pp. XXX-XXX.

Ej.:

Beiser, Frederick, “The Enlightenment and Idealism” en Ameriks, Karl (ed.), The Cambridge Companion to German Idealism, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 18-36.

Artículos en revistas: Autor (Apellido, Nombre), “Título entre comillas” en Nombre de la revista en cursiva, volumen/número, año, pp. XXX-XXX.

Ej: Dotti, Jorge E., “Jahvé, Sion, Schimtt. Las tribulaciones del joven

Strauss” en Deus Mortalis, No 8, 2009, pp. 147-238. Artículos en revistas electrónicas: Autor (Apellido, Nombre), “Título entre comillas” en Nombre de la revista en cursiva [en línea], volumen/número, año, pp. XXX-XXX si corresponde. Consultado el dd/mm/aaaa. URL: xxx.

Ej.: Razzante Vaccari, Ulisses, “A disputa das Horas: Fichte e Schiller sobre arte e filosofia” en Revista de Estud(i)os sobre Fichte [en línea], No 5, 2012. Consultado el 16/03/2015. URL: http://ref.revues.org/263.