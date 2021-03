La familia correntina necesitó $48.136 para no ser pobre

Además, en el mes de febrero, una persona necesitó $7.078 para no ser indigente y $15.578 para no ser pobre en el Nordeste Argentino. Una familia tipo (compuesta por 4 integrantes) necesitó de $21.871 para no ser indigente y $48.136 para no ser pobre. En enero, una misma familia había necesitado $21.110 para no ser indigente y $46.860 para no ser pobre. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, anunció la Canasta Básica Total, en base a las estadísticas del Gran Buenos Aires y el ente encargado en la región, genera una estimación para el NEA.

El director de Estadística y Censo de Corrientes, Francisco Bosco, sostuvo que el Indec anuncia todos los meses los registros de la canasta básica de Buenos Aires y en base a ese registro, se generan las estadísticas en Corrientes. “En Buenos Aires, una familia para no ser pobre necesita más de $57.000”.