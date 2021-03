La bronca de Carlos Tevez

“River no hizo méritos para empatar“. El capitán de Boca analizó el 1 a 1 en el Superclásico. El delantero de Boca, Carlos Tevez, consideró que el empate 1 a 1 de este domingo frente a River “no es un buen resultado” para el conjunto de La Ribera, que tuvo que “liquidar antes” el partido en el que notó “nervioso” al elenco de Núñez. “Me voy con calentura porque hicimos un gran partido y nos empataron en nuestro mejor momento, lo teníamos que liquidar antes”, señaló Tevez en ESPN luego del Superclásico. Añadió que “ellos tuvieron los primeros minutos la pelota, pero no llegaban, hasta que empezamos a dominar y vino el penal. Tuvimos dos o tres contragolpes donde no lo liquidamos”. Remarcó que Boca malogró situaciones claras y se refirió a una puntual que desaprovechó el volante ofensivo Gonzalo Maroni en el complemento.

“Con un poco más de tranquilidad, creo que Maroni tenía espacio y tiempo para pararla y cruzar la pelota. Lo pagamos y por eso nos vamos calientes”, insistió el Apache. Y continuó: “Fueron todas equivocaciones nuestras, los últimos dos clásicos cometimos errores no forzados por no tener la cabeza fría. No tenían mérito para empatarnos el partido”.

“Lo teníamos controlado, River no encontraba el lugar ni la forma para quebrarnos y veía en ellos un nerviosismo que nunca lo había visto. No hacían diferencias, no progresaban y salvo la última, que fue un rebote en (Carlos) Izquierdoz, no tuvieron jugadas de gol”, destacó Tevez.