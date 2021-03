Justicia complaciente: violador de jarana con protección política

Desde hace 6 meses que los padres esperan respuestas. Las pericias de la ropa interior extrañamente nunca se terminaron, desde el 20 de septiembre cuando ocurrió el abuso sexual. Tampoco los análisis sobre las sábanas. El juez Alberto Ríos no solo que no procesó a Brian Quiróz, acusado de la violación de una joven de 18 años, sino que también le quitó el régimen de arresto domiciliario. El imputado es sobrino del actual intendente de Santa Rosa, Pedro José Maidana. Mientras estuvo encarcelado por violación algunos días, fue preso VIP. Tenía computadora y celulares. Hoy, no solo vive en un departamento que tiene Maidana en la ciudad de Corrientes, sino que durante el verano se paseó por las playas de Ituzaingó y Paso de la Patria. Participó en jaranas, que luego fueron publicadas en las redes sociales como si nada hubiera pasado. Existen datos que no fue la única chica que abuso, hay otras, entre ellas una menor, que por miedo a represalias no quieren denunciar. Su última víctima, que espera por una justicia que demora en llegar, les comunicó a sus familiares directos, que se irá a vivir al extranjero. Quiroz en un claro ejemplo de la injerencia del poder político en los tribunales judiciales.