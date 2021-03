De cara a la recta final de la Liga Nacional de Basquetbol, Juan Pablo Cantero destila confianza para los playoffs: “Que venga el que venga”. El base de Comunicaciones dijo que lograron encontrar una identidad de juego y están muy ilusionados para los partidos de la postemporada. “Vamos a ser peligrosos, porque venimos despejados, sin presiones”, señaló. Con la clasificación de los playoffs en el bolsillo, a pesar que todavía restan jugarse cuatro partidos para que finalice la fase regular de la Liga Nacional, el plantel de Comunicaciones se prepara en Mercedes para hacer frente a la postemporada. Todavía sin rival definido para los playoffs -la posición final del Aurinegro en la tabla y la de los otros equipos dependerá de los resultados de los partidos pendientes-, el base Juan Pablo Cantero confía en el potencial de su equipo para la instancia definitoria del torneo.

“Varios no nos quieren jugar. Sentimos que somos un equipo fuerte y desde otra perspectiva también se nos ve como un equipo compacto. Cuando podemos manejar los ritmos del juego, es cuando nos sentimos cómodos y nos sale nuestra mejor versión”, señaló el base de Comunicaciones en diálogo La Red Deportiva (107.1 Mhz.) El equipo mercedeño ganó los dos últimos juegos, contra Boca Juniors y Libertad, pero fue la derrota del Tigre ante Hispano Americano el que le dio a los dirigidos por Ariel Rearte la clasificación. El entrerriano reconoció estar “muy contento, como todo el grupo. Me tocó llegar el 15 de enero y venían de muchos altibajos (…). Conseguimos regularidad, le empezamos a ganar a equipos poderosos y ahora nos sentimos muy fuertes, y tenemos plantel para estar un poco más arriba”, consideró. “Nos apoyamos en dos o tres puntos, lo llevamos adelante, y eso nos hizo ganar muchos juegos. Cada uno sabe su rol, contamos con Jordan (Adams), Mariano (Fierro) en un gran momento, (Robert) Battle, en los últimos 10 partidos sabemos cuándo dársela, Guerra también con Montero… todos en sus distintas versiones han aportado, saben su rol”, explicó acerca de las virtudes de Comu.

“En este manejo de juego que intentamos hacer, llevándolo a nuestro ritmo, en la parte defensiva ha crecido mucho el equipo, empezamos a defender como grupo y eso no lo estábamos haciendo, sabemos que por ahí tenemos alguna falencia, pero intentamos tapar y nos hemos vuelto un equipo defensivamente muy bueno”, agregó.

Con respecto al estado anímico, señaló que “las victorias ayudan, los estados de ánimo se volvieron muy positivos, y a partir de eso el cuerpo técnico puede trabajar mejor, y lo ha logrado, de encontrar una identidad y de aprovechar la filosofía del entrenador”. Cantero llegó a mediados de enero para reemplazar temporariamente a Luis Cequeira, pero el chaqueño todavía no está al ciento por ciento. “Creo que voy a seguir jugando playoffs, y si volviera ‘Junior’, sería un placer enorme”, manifestó. El plantel de Comunicaciones regresó el lunes a los entrenamientos y se quedará trabajando en Mercedes hasta el sábado, para viajar a Buenos Aires y quedar a la espera del inicio de los playoffs previstos para el lunes 5 de abril.

POSIBILIDADES

Comunicaciones está actualmente 12° y jugaría con el 5°, pero si Hispano pierde el sábado ante Quimsa será 11° y se eliminaría contra el 6°. Esos lugares pueden ser ocupados por Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Obras. En cuanto a esos posibles rivales, Cantero habló de cada uno: “Uno no quiere ser preso de sus palabras, pero hay equipos que nos quedan más cómodos que otros. Gimnasia viene de ganar 7 de los últimos 8 y recuperaron jugadores, Obras es más juvenil, lo que lo puede hacer más peligroso porque puede jugar sin presión, o la presión los mata”, analizó. “Estamos muy ilusionados, pensamos que podemos ir más adelante y que venga el que venga. Para la temporada rara que ha tenido Comunicaciones, que en enero estábamos decimonovenos y ahora estamos jugando playoffs, venimos despejados, sin presiones y los peligrosos, en este caso, vamos a ser nosotros”, concluyó Cantero.