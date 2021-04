Habló la mujer que fue atacada por un delincuente en la tarde del martes sobre avenida Maipú: “Ningún hombre vino a ayudarme“. La víctima, en declaraciones radiales comentó que no pudo prestar testimonio en la comisaría porque “no había personal que toman las declaraciones“. Ayer por la tarde se viralizó un video por todos los medios y las redes sociales sobre un violento intento de arrebato, que se produjo por avenida Maipú cuando una mujer intentaba subir a un remis para ir a su trabajo. La víctima del tremendo hecho de inseguridad fue la escribana Laura Macleain, quien comentó que se encuentra bien de salud y que no sufrió lastimadura a excepción de dolores en los brazos y en el cuello. Al recordar el mal momento que pasó ayer por la tarde cerca de las 16:15, dijo que se estaba yendo a trabajar y al parar un remis abrió una de las puertas del automóvil siendo sorprendida desde atrás un ladrón. Y que otro coche le tocaba bocina para “alertarle” lo que le iba a ocurrir.

“Me sorprendió, pero gracias a Dios no me tiró al piso y traté de no soltar la cartera. En esos momentos uno por instintos quiere proteger sus pertenencias y no se da cuenta del peligro, y al no tener un arma (el delincuente) intenté defenderme”, relató la víctima.

Reveló que hace un mes aproximadamente sufrió un hecho delictivo en la capital correntina a solo 10 cuadras de donde ayer intentaron robarle la cartera. En aquella ocasión, le quitaron su celular por la ventanilla cuando también iba en un remis. “Duele no poder portar tus cosas personales por miedo a que te la quiten”, expresó indignada. Consultado sobre si realizó la denuncia por lo ocurrido, aclaró que ella debe hacer una declaración porque la Policía actuó del oficio por el hecho. Sin embargo, su declaración no la pudo concretar porque, según manifestó, al momento en el que se fue a la comisaria –esta mañana- “no había personal policial que tome el escrito” y por lo tanto deberá esperar que la vuelvan a llamar. La víctima también criticó que ningún hombre se haya bajado de su automóvil para ayudarla y que sí lo hizo una mujer que se cruzó la avenida para auxiliarla. Sobre qué sintió hoy al salir la calle, remarcó que “no siento miedo” pero sí tiene “impotencia” porque “no se aplican los derechos de los ciudadanos” y que “los delincuentes tienen más derechos”.