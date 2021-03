Increíble: suspendieron el partido de Colón – Sarmiento por certificados médicos

Faltaron los certificados de salud. El partido perteneciente a la 1ª fecha de la Zona Nea del Torneo Federal de Básquetbol que debería jugarse en la noche del domingo en las instalaciones del Club Colón desde las 20:30 horas, fue suspendido a raíz que Colón ‘no presentó los certificados médicos para habilitar el juego y, por ende, no se puede jugar ya que no están cargados los certificados en la CABB“. El comisionado técnico Néstor Rossi explicó que “ahora voy a informar a la CABB del porque la suspensión del cotejo y el tribunal disciplinario determinará si se reprogramará el partido o se le da por perdido el juego a Colón”. A sólo minutos del inicio del debut absoluto de Colón en el Torneo Federal, y ya con los dos equipos en el estadio “violeta”, la suspensión llegó desde CABB, ente organizador del torneo.

En lo que debía ser una jornada emotiva e histórica para Colón, ya que por primera vez en su historia disputa el Torneo Federal de Básquet organizado por la Confederación Argentina de Básquet (CABB), el cotejo entre el Deportivo Colón y Sarmiento de Resistencia ni siquiera dio inicio, ya que el Comisionado Técnico comunicó al local que no podía hacerlo por cuestiones administrativas. El comisionado técnico Néstor Rossi, aclaró por qué la suspensión del partido antes de su inicio: “llamaron de la Confederación Argentina de Básquet (CABB), me avisaron que Colón no presentó los certificados médicos para habilitar el juego y por consiguiente no pueden jugar“.

Consultado cómo queda la situación de este juego, Rossi remarcó que debe realizarse “el informe correspondiente a la Confederación Argentina de Básquet y ellos decidirán si se reprograma el juego, hay algún problema administrativo o por qué no se cargaron los certificados médicos, como así también si Colón perderá el juego o se reprogramará”, finalizó. Desde Colón consideran que el problema se suscita en la carga de los datos realizada por el software de gestión deportiva utilizado para este torneo.

Simplemente Básquet

Foto Facundo Mendíaz

Despuesdeljuegocorrientes.blogspot.com