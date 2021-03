La adolescente debía hacer 80 metros en camilla por un camino intransitable ya que sus vecinos en Lavalle no permitían su salida por la vía pública. La madre y el hermano de la adolescente presentaron una denuncia ante el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Menores y de Paz, porque sus vecinos se negaban que la ambulancia que la buscaba para su tratamiento accediera por un terreno de su propiedad, y ellos no cuentan con otro camino posible. “La adolescente sufre una enfermedad oncológica terminal. Estuvo internada un año en el Garrahn. Es dializada, diabética, insulinodependiente y sufre perdida de sangre cada 15 minutos. Además, tiene amputada una pierna y se mueve en silla de ruedas”, describió desde LT7 Corrientes, el juez en lo Civil, Comercial, Laboral, Familia, Menores y de Paz, Daniel Alejandro Azcona.

“Cada vez que la ambulancia viene a buscarla no puede acceder hasta menos de 2 metros, y el camino de 80 metros está rodeado de maleza y una persona en camilla no está preparada para movilizarse”, señaló. La familia que impedía el acceso se había instalado en la vía pública y no permitía que la adolescente pueda ser trasladada, por lo que el juez debió intimarlos. Mediante una resolución dictada este lunes 22 de marzo, la N°21/21, el magistrado dispuso que los moradores de las casas aledañas se abstengan de realizar cualquier conducta que evite, impida, turbe o amenace el cumplimiento de la medida. Ordenó al Municipio de Lavalle, con habilitación de días y horas que preste el auxilio necesario para la construcción de los portones de acceso y para alisar el camino desde la vía pública y hasta la puerta de ingreso al domicilio de la adolescente que padece esta grave enfermedad.