Segundo podio consecutivo del correntino en TC Pista. Por la tercera fecha del campeonato de TC Pista, Humberto Krujoski cumplió una labor de menor a mayor en San Nicolás para terminar la carrera en el tercer puesto. Para el piloto correntino es el segundo podio consecutivo, que lo deja en el quinto lugar de la tabla de posiciones. Este domingo se disputó la final por la tercera fecha del campeonato de TC Pista, categoría telonera del turismo Carretera (TC), en el autódromo de San Nicolás. El correntino Humberto Krujoski tuvo destacada actuación y subió al tercer escalón del podio por segunda vez de manera consecutiva.

El fin de semana comenzó muy bien para Krujoski, que tuvo una producción de menor a mayor y logró instalarse en el tercer puesto para la largada de la segunda serie, que se disputó este domingo. Donde pudo capitalizar la salida de pista de Iribarne para finalizar segundo lo que le valió colocarse en la segunda fila para largar en la final. Luego de una gran maniobra sobre Valle, en la que amagó que se iba a tirar por afuera y tras cambiar el radio se tiró por adentro pudo lograr quedarse con el tercer puesto.

Con el transcurrir de la carrera Krujoski intentó ir por más, pero algunos elementos comenzaron a tener menor rendimiento por lo que fue inteligente y decidió cuidar el tercer puesto para sumar buenos puntos y no atacar las posiciones de Álvarez y Candela (primero y segundo). “El auto funcionó muy bien y pudimos capitalizar la ida afuera de Iribarne y avanzamos un lugar en la serie para largar desde la segunda fila en la final. En la largada logré instalarme en el tercer puesto después de una buena maniobra sobre Valle y lo cuidé hasta el final” comentó el correntino.

“Con el correr de las vueltas cayó el rendimiento de los frenos, pero lo otro funcionó muy bien, por eso decidí no intentar avanzar más pensando en los puntos para el campeonato. Ahora tenemos que trabajar más en la potencia y en lo aerodinámico del auto pero estamos bien, mejorando en todas las carreras, el motor funcionó bien, fue veloz y mantuvo una regularidad”, indicó, agradeciendo “el acompañamiento del público correntino” y también el “apoyo de los sponsors: Al gobernador, la Secretaría de Deportes, Lotería, Transportelli, Previsora del Paraná, Pastas Ale, Imagen Gráfica, LibresMat, Full 24 (Juan José Farizano), Drift Zero, Distribuidora JotaBe, Municipalidad de Bella Vista y Pacheco”. La final del TC Pista la ganó el bonaerense de Ferré, Santiago Álvarez con Dodge, y al cabo de las 15 vueltas fueron sus escoltas, el bragadense Kevin Candela (Ford), y el correntino Humberto Krujoski (Chevrolet). Con tres fechas efectuadas, lidera el campeonato de TC Pista el de Ferré, Santiago Alvarez (Dodge), 108.5 puntos, seguido por el lanusense Federico Iribarne (Chevrolet) 105; el pilarense Martín Vázquez (Dodge) 92.5; el arrecifeño Matías Canapino 91.5; el correntino Humberto Krukoski 87.5, ambos con Chevrolet; y el chacabuquense Elio Craparo (Ford), 86.

