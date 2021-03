Fue al Casino y perdió hasta el auto

Estacionó frente al Casino y le robaron el auto. El hecho tuvo lugar en la madrugada de hoy. Había dejado estacionado su vehículo frente al casino y cuando volvió el auto no estaba. La policía todavía busca el vehículo. En la madrugada de este lunes, un hombre sufrió el robo de su vehículo estacionado frente al casino ubicado por Avenida Raúl Alfonsín 3500. El rodado es un Fiat Uno color gris (JJB-564) y estaba estacionado en frente del casino.

El hombre ingresó al casino alrededor de la 00:30 y cuando se disponía a retirarse cerca de las 02:30 notó que su automóvil ya no se encontraba en el lugar donde lo había dejado estacionado. Hasta el momento no se tienen novedades acerca del paradero del automóvil.