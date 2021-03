Falsa información sobre vacunación a menores de 65 años

En Corrientes, alertan que es falsa la información sobre el inicio de la vacunación a menores de 65 años. Vía WhatsApp, está circulando una información sobre el inicio de la inscripción a menores de 65 años para recibir la vacuna anti-Covid 19. El titular de la SUSTI, Federico Ojeda, aclaró que “la información es falsa. No se asignarán turnos a personas menores de 65 años. El sistema puede inscribir, pero no se asignan turnos”.

“No está abierta la inscripción para menores de 65 años. La página está abierta para las personas mayores y docentes. Esa información es absolutamente falsa”, alertó Ojeda.

El mensaje alerta sobre el Sistema de Gestión de Cuarentena, y permite acceder a la página habitual para inscribirse (https://vacunate.corrientes.gob.ar/vacunate/inscripcion), pero no se asignarán turnos a quienes no estén dentro del sector etario (mayor de 65 años) o docente. Ojeda aclaró que “las personas pueden inscribirse, pero al realizarse el proceso de asignación no serán turnados”.

“No hay filtros para anotarse, pero cuando tomamos los datos no se podrá validar el turno. Se puede inscribir, pero nunca le van a validar el turno”, insistió recalcando que “los que se inscriben quedarán así, por lo que les recomiendo que guarden ese código. La asignación y espera de un turno dependerá de las dosis de vacunas que lleguen”.

TRES MIL TURNOS

Ojeda adelantó que “las próximas horas vamos a estar asignando tres mil turnos más en Capital para los mayores de 65 años”.