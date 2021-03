Extremar cuidados ante el colapso sanitario en Brasil

En Paso de los Libres solicitan extremar cuidados ante el colapso sanitario en el sur de Brasil. El director del Hospital San José de Paso de los Libres, Jorge Ferreyra Dame, solicitó este lunes “extremar cuidados” frente a la “muy crítica” situación epidemiológica por la pandemia de coronavirus en el sur de Brasil. “Por la frontera no pasa gente pero se deben extremar cuidados porque no se tomó otra medida y nuestra preocupación siempre es el transporte internacional”, aseveró el director del hospital de esa ciudad ubicada sobre la margen derecha del Río Uruguay, limítrofe con la ciudad brasileña de Uruguayana. Ferreyra Dame señaló que “todo Río Grande do Sul está con ‘bandera negra’ y Uruguayana no tiene más camas, por lo que es una situación muy crítica la del sur de Brasil”.

Sostuvo que “el transporte no paró y tampoco va a parar, por lo cual habría que ver cómo se puede hacer un fuerte control en los ingresos a la zona del Complejo Multimodal de Cargas COTECAR, porque mucha de esa gente luego entra a nuestra ciudad”.

Aclaró que “desde el brote en conglomerado ocurrido en noviembre del año pasado en el COTECAR, están a disposición del personal del transporte internacional las líneas Covid de la provincia con un call center y cómo se actúa, ya que cuando activan protocolo nosotros estamos presentes”.