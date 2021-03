Europa no aprueba todavía la Sputnik, hay presión de Pzifer

La presidente de la Agencia Europea de Medicamentos aconsejó no aprobar el uso de la Sputnik V. Christa Wirthumer-Hoche, dijo que faltan datos sobre el desarrollo del inoculante. Detalló que necesitan “documentos para revisar”. El 4 de marzo la autoridad europea comenzó un proceso de “revisión continua”, un análisis en tiempo real, sobre la seguridad, la eficacia y la calidad de la vacuna rusa contra la covid-19. A pesar del comienzo de la evaluación, Wirthumer-Hoche, sostuvo que aún no tienen datos sobre personas vacunadas. Hay una incógnita, aseveró y desaconsejó otorgar una autorización nacional en caso de emergencia. Las dudas planteadas resultan un tanto extrañas, cuando existen en el mundo millones de ciudadanos de varios países ya inmunizados con la Sputnik. Ya ha sido avalada en Hungría, Eslovaquia y la República Checa, tres países de la comunidad europea. Italia también la quiere. Hay otros que creen que Pzifer y AstraZeneca presionan para que no sea aprobada.