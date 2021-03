Esquina: aprisionó los testículos de quien intentó abusarla

La víctima dormía cuando el desconocido ingresó a su habitación e intentó tener relaciones, pero la chica se defendió. Lo contó en las redes sociales. Una joven habría apretado los testículos a un hombre que ingresó a su vivienda y trató de abusar de ella, en un hecho ocurrido en la localidad de Esquina. La investigación está a cargo de la Comisaría de la Mujer y dirigida por la fiscalía. Los informantes señalaron que está judicializado el caso, pero por tratarse de un delito de índole sexual hay muchas reservas.

Los medios tuvieron acceso a los detalles cuando la víctima posteó en su Facebook personal la historia que se registró la semana pasada, el jueves a la mañana. KC vive en la zona céntrica de la localidad al sur provincial, a metros de la Comisaría 1ª y Comisaría de la Mujer que están en el mismo edificio. Cerca de las 5:30 estaba durmiendo de manera profunda cuando en circunstancias que todavía no fueron esclarecidas, un desconocido ingresó a su habitación y la habría sorprendido en la cama. El hombre corpulento, tomó los recaudos de apagar las luces de la casa, evitando que las pueda prender, “invitándome a fumar y diciendo que yo lo conocía”, señaló la chica en su perfil. “El desconocido insistía en pasar un rato íntimo con la joven, quien no le podía ver ni la cara, y que se defendió como podía. Me abrazó y forcejeamos hasta que le apreté los miembros y me soltó. Estando demasiado dormida no sé cómo hice para reaccionar y defenderme logrando que el sujeto quedara inmovilizado desistiendo de su intención. Un golpe certero en la zona testicular hizo que el hombre quede sin fuerza ni siquiera para pararse en muchos casos. La heroína de esta historia logró poner en huida al sujeto, pudo dar detalles de la apariencia física del agresor a quien logró ver cuando se escabullía por la calle. Relató que “era un morocho, de aproximadamente 1,80 de altura, vestido con buzo verde militar con capucha, barbijo negro y un pantalón deportivo Nike negro con franjas blancas al costado. “Cuento esto para que se sepa que siendo mujeres no podemos estar tranquilas ni durmiendo en nuestras casas”, cerró el relato. La publicación se hizo viral a las pocas horas.

