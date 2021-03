Escuela en San Cosme: se plantaron los docentes por falta de Agua

En san Cosme, los docentes denunciaron el mal estado de la escuela secundaria “Profesor Ramón M. Gómez”. Falta de agua en los baños que se encuentran deplorables al inicio del ciclo lectivo 2021, en medio de la pandemia de coronavirus. Cámara séptica y pozo ciego totalmente tapados. Las imágenes del deterioro del establecimiento educativo son más que elocuentes. El 27 de febrero vinieron a cambiarle la bomba de agua, pero el problema no se solucionó. Docentes, personal no docente y administrativos, emitieron un unánime y fuerte reclamo a través de un video, dirigido principalmente a las autoridades provinciales. Exigen soluciones. De lo contrario aseveran, que no darán clases presenciales. Esta vez, los maestros se plantaron.