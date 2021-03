Escapó un contagiado ¿Lista verdadera o fake news electoral?

Un adolescente de 17 años que estaba aislado, escapó de su casa cuando sus padres dormían, y fue a una fiesta clandestina, donde pudo haber desparramado el virus. Ocurrió en la madrugada del domingo con una familia del Barrio Itatí en Mercedes. El joven escabullido también protagonizó un accidente con su moto, y al regresar a su domicilio perdió el conocimiento por los golpes producto del incidente vial. Fue trasladado al Hospital Estatal. Allí se le practicó un hisopado, que arrojó resultado positivo para covid-19. Ese mismo fin de semana circuló por los celulares de esa localidad una lista, con aparentes vacunados VIP. Para muchos sería una fake news de las que se publican periódicamente para perjudicar la imagen de algún político. Para otros, la nómina puede tener cierta veracidad. Involucra a un ex gobernador, un ex diputado nacional, un ex intendente, una diputada provincial, con el número de dosis que le entregaron. Sea lo uno u lo otro. La campaña electoral ya encendió sus motores, donde infelizmente, todos los recursos valen.