Escándalo en Caá Catí por violencia de género entre funcionarios

Una denuncia por violencia de género involucra a dos funcionarios de esta localidad del interior de Corrientes. Ocurre en Caá Catí. Paula Martín Blanco (25 años) conduce el área de la Mujer, Niñez y Familia. Las últimas horas denunció a su pareja, Guillermo Chas (30) por agresiones y amenazas. Chas es secretario de Coordinación, pero ya presentó la denuncia. “Estamos sorprendidos por lo que pasó. Chas ya presentó su dimisión y la vamos a aceptar”, dijo el intendente Jorge Meza. La situación fue admitida por el intendente, quien enfatizó que “estamos sorprendidos; son dos jóvenes profesionales que decidieron venir desde CABA y establecerse en nuestra localidad. En Bs As también cumplían funciones públicas y nosotros consideramos esencial su experiencia”.

“Chas presentó su renuncia y seguramente la aceptaremos”, adelantó Meza y agregó que “Paula Blanco nos pidió unos días para replantearse su situación. Eso es lo que tiene que ver con la función pública y lo que nos interesa y debemos informar. Su vida privada no nos concierne”, aclaró Meza. “No tenemos denuncias sobre casos de violencia con la gente relacionados con Chas”, dijo.

DENUNCIA DE LA MUJER

La funcionaria hizo la presentación en la comisaría del pueblo y luego ante el Juzgado de Paz contra Guillermo Patricio Chas de 30 años, quien al menos hasta la semana pasada se desempeñaba como secretario de Coordinación y Asuntos Institucionales de la Municipalidad, ya que según versiones lo removieron del cargo aunque no hubo anuncio oficial.

Ambos son abogados y compartieron siete años de relación. En julio de 2020 fueron recibidos en una reunión de trabajo por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Buenaventura Duarte. Ella asegura que el vínculo con su ex estuvo atravesado por la violencia psicológica, económica y física. Paula cuenta que había silenciado los golpes y los malos tratos para no entorpecer la carrera política de su pareja en la pequeña localidad, en la que se habían radicado hace tres años, después de abandonar Buenos Aires. La elección de Caá Catí no fue casual. Es el pueblo de la familia materna de Paula. La joven contó que Chas tiene “una personalidad fría, calculadora” y “siempre te hace creer que sos la responsable de lo que pasa”.

“Primero fue violencia psicológica, malos tratos y humillaciones delante de cualquier persona, pero desde que nos mudamos comenzó la violencia física”, recordó. Según la mujer, “esas agresiones fueron en aumento hasta llegar a los tirones el cabello, incluso hasta me arrancó mechones, con golpes; en una oportunidad me tomó del cuello”. Y agregó que “los ataques, los golpes, siempre ocurrían en nuestra casa, pero nunca lo denuncié porque él también es un funcionario público”.

“Cuando hice la denuncia, me enteré que su violencia trascendía nuestra relación. Era violento con todos en el pueblo”, expresó la funcionaria, que ya inició los trámites para cambiar su número de celular.

