Desde Gobernador Virasoro, el intendente Emiliano Fernández criticó “el uso político de la pandemia” en pleno brote de casos. “La situación es delicada”, afirmó. En esa ciudad hay 426 casos positivos y 819 personas aisladas”. El jefe comunal comentó que desde ahora “los casos que surjan serán de testeos epidemiológicos por contactos estrechos. No se realizarán más testeos masivos”. Sostuvo que “eso puede mejorar la situación en la localidad” la semana que viene.

Sobre el conflicto con la Cámara Empresarial de Virasoro, Emiliano Fernández señaló que “era una situación evitable. Siempre hemos trabajado junto con los empresarios, por eso me sorprendió mal el comunicado, que no lo comparto, porque no era mi intención estigmatizar a nadie”, señaló y criticó que “hay un uso político de la pandemia en Virasoro y eso no aporta en nada a solucionar la situación”, aseveró. “Hubo una intencionalidad política al decir que nosotros manejamos las vacunas, cuando todos saben que eso depende del Gobierno Provincial”, manifestó.

https://www.instagram.com/munivirasoro/?utm_source=ig_embed