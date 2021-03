Se contagió, estando vacunada. Una enfermera del Hospital San Roque dio positivo para Covid-19. Se había dado las dos dosis de la Sputnik V. Contrajo el virus a través de su esposo, que está internado en el Hospital de Campaña de Corrientes. Tiene una afección coronaria. Hay polémica por la vacunación en oficinas de APS de esa localidad, y no en el nosocomio oficial. Denuncian que no se respetan las listas confeccionadas por la provincia, que dan prioridad a mayores de 65 años. No se sabe, quiénes son realmente los beneficiarios. Se había negado aplicarlas a los abuelos del Hogar de Anciano San Vicente de Paul, y hoy gran parte de su población padece de coronavirus. También hay duras críticas al descubrirse que jóvenes Promotores de Salud, que no son enfermeros capacitados, ni tienen matrícula habilitante, aparecen inyectando las dosis. Nadie entiende porque el ex intendente Humberto Bianchi, se fotografía dando la vacuna con una chaquetilla de la cartera sanitaria provincial, cuando no está autorizado para esa labor. Menos aún, es empleado de ese ministerio. Vacunación altamente politizada.