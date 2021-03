En Bolivia ordenan detener a la ex presidente Áñez

La justicia de Bolivia ordenó el arresto de la ex presidente Jeanine Áñez y 5 de sus ministros por el “golpe de Estado” contra Evo Morales en noviembre de 2019. El ex titular de la cartera de Energía, Rodrigo Guzmán, ya fue detenido en la región de Beni. “La persecución política ha comenzado”, expresó la ex mandataria interina en sus redes sociales. También la Fiscalía pidió la detención de los ex miembros del alto mando militar como el almirante Palmiro Jarjuri, Jorge Gonzalo Terceros y Gonzalo Mendieta. La causa acusa a los ex funcionarios de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Son prácticamente iguales delitos que, durante su tiempo en el poder, Añez y los suyos, le achacaron a Morales, ordenando la detención del ex presidente, que se refugió en Argentina.