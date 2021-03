Embarazadas formoseñas escondidas en el monte de la policía

Más horror en Formosa, donde las embarazadas se esconden en el monte para evitar que la policía se lleve a sus bebés. Denuncian que las fuerzas de seguridad de Gildo Insfrán hacen operativos en la madrugada para llevarse a las que están próximas a dar a luz, luego les hacen una cesárea y por protocolo el recién nacido tiene viajar solo en una ambulancia al servicio de neonatología de la capital. En el oeste de Formosa, a 700 kilómetros de la capital, las mujeres embarazadas de las comunidades aborígenes se esconden en el monte para que la policía de Gildo Insfrán no las lleve y las haga parir en un hospital para luego separarlas de sus bebés. En un informe del programa Telenoche, un grupo de mujeres se animaron a dar un testimonio crudo -sin revelar su identidad- de la durísima realidad que viven. Dicen que tienen “miedo” de ser llevadas por las fuerzas de seguridad, porque “a veces una va y le hacen cesárea” y no vuelven a ver a sus hijos por 14 días o más.

La periodista Paula Bernini, encargada de la investigación, explicó este jueves que como las embarazadas del oeste de Formosa “no tienen hospitales cerca, tienen que viajar a Las Lomitas para tener a sus bebés”. Y como en la provincia rige un protocolo por el cual “en las ambulancias viaja solo el paciente, cuando las mujeres van a tener familia a Las Lomitas, sus hijos con horas de vida son subidos a una ambulancia y llevados a neonatología de la capital”.

Ante el riesgo que el estado provincial les quite a sus hijos, las mujeres tienen que esconderse en el monte, donde viven por meses en casas muy precarias y se alimentan con lo que pueden. La periodista de Telenoche indicó que “esta gente que vive en las comunidades de pueblos originarios en El Potrillo históricamente tiene que ir a avisar a Ingeniero Juárez cuando están por dar a luz y una ambulancia de Las Lomitas va a buscarlas y las lleva a tener familia ahí porque en Ingeniero Juárez no hay hospital”.

La policía hace “operativos de hisopado preventivo” por las noches y se lleva a integrantes de la comunidad, entre ellos, “a las embarazadas de 8 o 9 meses, porque no pueden arriesgarse a que la embarazada avise y no haya todo el operativo para llevarlas a Las Lomitas”. Según Bernini, una vez que se las llevan “les hacen cesárea, y como muchas veces el bebé está naciendo prematuramente, sí o sí tiene que ir a neonatología en Formosa capital, entonces de esta manera se aplica el protocolo y les arrancan a sus bebés”. Las autoridades no les dicen a la madre, padre y acompañantes dónde van a estar el bebé. Incluso hay un caso judicializado de una madre que pasó 33 días sin saber dónde estaba su hijo. “Hace mucho que estamos acá y le tenemos miedo a la policía. Cuando nos llega el día, llegan a las 2 o 3 de la mañana, vienen a buscarnos con caballos”, contó una de las mujeres, visiblemente aterrada. Estas mujeres, algunas con menos de 25 años, tienen que dejar sus casas y sus familias para llevar sus embarazos adelante.

Una vez en el monte, los integrantes de la comunidad las protegen de la policía y les llevan comida que encuentran en la zona, porque en muchos casos no los dejan ir a la ciudad a comprar alimentos. “Hay mucha persecución en nuestra comunidad. Necesitamos ayuda”, fue el testimonio de un hombre de la comunidad ante las cámaras. Emiliana de 22 años, fue madre hace poco y la policía la separó de su hijo recién nacido. “A la tarde me vinieron a ver y me contaron que a la beba la tenían que derivar a Formosa. Me pusieron un inyectable y cuando me desperté estaba sola en la habitación”, relató.

Los últimos meses, en Formosa se vienen revelando numerosos casos de violación a los derechos humanos, violencia institucional y abuso de autoridad en el marco del acatamiento a la cuarentena dispuesta por Gildo Insfrán. El viernes, una multitudinaria protesta contra la vuelta a la Fase 1 terminó con manifestantes reprimidos y detenidos por la policía provincial, que desató una seguidilla de marchas para pedir la reapertura de los negocios y, entre otros reclamos, la renuncia del gobernador.