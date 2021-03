Pese a las clases presenciales la situación sigue siendo complicada. El transporte escolar se reactivó tras 11 meses en Corrientes. Con el reinicio de las clases, volvieron los colectivitos escolares, aunque con escasa demanda por el momento. “Es una situación complicada”, alertaron desde el sector. Los transportistas decidieron acercarse en los horarios de entrada a los colegios para ofrecer sus servicios y así tratar de ganar clientes en este año particular por la pandemia. El referente del sector, Pedro Abas, sostuvo que “se habla de burbujas, pero la verdad es que la cantidad de chicos por ahora es lo de menos, porque la demanda es nula”.

“Muchos trabajadores están eligiendo otra actividad, porque hace un año que no había movimiento para nuestro sector”, comentó. El lunes “empezó una burbuja, la próxima semana será otra camada de alumnos, no sabemos con precisión cuántos clientes tenemos, por lo menos hasta fines de marzo”, aclaró.