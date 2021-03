El Silencio de los Inocentes: los vacunados VIP en el interior

La irregular vacunación de políticos, periodistas y funcionarios a nivel nacional, que provocó la renuncia del ministro Ginés González García, desató otras polémicas en distritos del interior del país. En Corrientes en varias localidades aseguran que hubo privilegios en la inmunización contra el Covid-19. En Esquina se difundió imágenes del ex intendente Humberto Bianchi de 53 años inoculándose, junto a un grupo de jóvenes que no llegaban a los 25 años de edad. Si bien Bianchi es médico, hoy solo tiene el cargo de asesor del gobernador Gustavo Valdés. No ejerce como trabajador de salud. En Goya se criticó al director del Hospital, Raúl Martínez, haber vacunado a sus empleadas domésticas y utilizar a trabajadores del nosocomio para aplicarle a su suegra en el domicilio. En Sauce se la dieron a integrantes de la Juventud Radical y las fotos se viralizaron en las redes sociales. En Paso de los Libres se denunció que concejales de ECO también fueron beneficiados con la Sputnik. En Curuzú Cuatiá, sucedió el primer el escándalo, al denunciarse que funcionaros del municipio y sus familiares, junto a concejales, recibieron la dosis.