El padre confirmó que Cavani habló con Riquelme

Luis Cavani, padre del goleador uruguayo, dejó en claro que su hijo tiene decidido macharse de Manchester United “a mitad de año” y que, más allá de las ofertas que tiene en Brasil, “él se inclina mucho por Boca”. Donde antes solo era un sueño inalcanzable, hoy parece ser una chance cada vez más cerca de materializarse. Edinson Cavani, goleador uruguayo que viene sonando desde hace varios mercados de pases en Boca, parece tener decidido volver a Sudamérica y vestir los colores del Xeneize a mediados de junio. Lo confirmó su padre Luis, quien contó las charlas que mantiene su hijo con Juan Román Riquelme y sus ganas de compartir cancha con Carlos Tevez. “Hay 60% de probabilidades que Edinson venga a Sudamérica. Estamos con mucha ansiedad. Nosotros siempre hemos ido a visitarlo, ha estado en lugares muy lindos donde la gente lo ha recibido muy bien. Se ha hecho querer, ha hecho muchas amistades, pero hoy por hoy no se siente cómodo donde está. Él viene pensando hace más de dos años que quiere estar más cerca de la familia y esa es la razón por la cual creo que Edi va a terminar jugando en un equipo de acá de Sudamérica”, abrió Luis.

Consultado por el club al que podría sumarse el artillero uruguayo de Manchester United, su padre indicó que “a mí me gustaría que vaya a jugar a un equipo que tenga chances de ganar algo. Acá en Uruguay no hay chances de ganar ni la copa de leche”. Y dejó en claro: “Con Edinson hemos hablado y siempre se inclina hacia Boca porque tuvo muchas conversaciones con Riquelme. Sé que le gustaría jugar y estar cerca de su país, para que nosotros pudiéramos estar más cerca de él”. Con relación a las ganas que tiene Cavani de marcharse del fútbol británico e incorporarse al conjunto azul y oro, Luis expresó que “cuando el jugador piensa en volverse de Europa juega en contra de su rendimiento, de un montón de factores. Yo creo que al fútbol hay que quererlo, amarlo y buscarlo en el lugar donde uno se sienta bien. Yo creo que Boca puede ser el lugar donde Edinson puede terminar su carrera y sentirse bien”. Además del conjunto de La Ribera, el atacante uruguayo también acumula varios pretendientes en el fútbol brasileño, aunque eso para su padre no influirá en la decisión final: “Conociéndolo a Edi, por lo que hemos hablado y todo lo que él ha hablado con Riquelme, se inclina mucho por Boca”. Nutriendo con más detalles el panorama del arribo soñado de su hijo a la competencia albiceleste, Luis aportó que “la vuelta se va a dar a mitad de año. Tiene que juntarse con el equipo que está ahora (Manchester United) y llegar a un acuerdo por si quieren que se quede o Edinson desistir del contrato para venirse”. Y explicó el motivo de su futura marcha de los Diablos Rojos: “Él está muy inclinado a volverse porque hay cosas que a veces molestan al ser humano. Como lo que le ha pasado a él, que lo condenaron a tres partidos por una pavada. Acá usamos esa palabra (“negrito”) siempre. No somos racistas. Parte de eso fue pesando en la decisión”. Con la cabeza en Boca, su padre volvió a referirse al vínculo que tiene Cavani con el máximo ídolo y vicepresidente xeneize: “Sin dudas que los diálogos entre Edinson y Riquelme arrancan por tener un equipo competitivo”. Y, consultado por su ilusión de jugar al lado de Carlos Tevez, soltó que “si vos me decías hace dos años atrás te decía que no, por la manera cómo había vuelto de China. Pero se puso las pilas de vuelta y renació. Sé que es un gran jugador”. El padre de uno de los máximos artilleros de la Celeste disparó varios títulos que hacen vibrar a todo el pueblo boquense: “Me lo imagino festejando un gol con la hinchada. Sabemos lo que es la de Boca, el fútbol argentino. Me lo imagino haciendo gol con toda esa gente”. Y concluyó: “lo único que quiero es que esté feliz. Siempre busco que mi hijo esté feliz”.