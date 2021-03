Contradicciones y polémica, luego de detectarse 18 casos de coronavirus en el Hogar de Ancianos de Esquina. La titular de esa institución, había solicitado a las autoridades sanitarias, vacunar a los adultos mayores allí alojados. Todo, ante el riesgo que se contagien. La petición la realizó cuando llegó el primer lote de dosis a esa localidad. Después se verificó que fueron inoculados 39 jóvenes de entre 18 y 25 años, los que aparentemente desarrollarían tareas en el módulo Atención Primaria de la Salud. La vacunación de estas personas está reflejada en el Registro Oficial. Pero también se supo, que esa cantidad no pertenece al Personal de esa repartición sanitaria, actualmente controlada por la familia del ex intendente radical Humberto Bianchi. Tanto, que el otrora jefe comunal esquínense, ahora aparece desarrollando tareas en ese lugar. Resulta muy extraño, que la APS-Esquina, sea la responsable de la aplicación de las vacunas, y no el Hospital local, como ocurre en todas las comunas de la provincia. Celos dentro de ECO.