En remo adaptado, Alejandro Vera resaltó que “me siento muy contento porque el esfuerzo y sacrificio valieron la pena”. El correntino se impuso en el preparalímpico que se desarrolló en Brasil. “Mi tarea está cumplida, ahora a esperar la resolución del comité paralímpico”, adelantó, ya que el PR1 Single cuenta con una sola plaza a los juegos de Tokio y hay dos clasificados. El remero correntino Alejandro Vera obtuvo por mérito deportivo su pasaje a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, luego de triunfar en el certamen clasificatorio que durante la semana pasada se desarrolló en Río de Janeiro. Se destacó, además, la remera Brenda Sardón, quien también sacó boleto al certamen internacional. Según informó el Ente Nacional de Alto Rendimiento (ENARD), “el Comité Paralímpico Argentino decidirá quién va a los Juegos y quién irá por el cupo en Italia, entre el 7 y 9 de mayo de este año”, ya que ambos remeros consiguieron la marca para clasificarse, pero solo un bote tendrá el viaje asegurado.

ALEJANDRO VERA

En Brasil, el correntino se impuso en la final de la categoría PR1 M1x Men Senior con un tiempo de 11:18.39 minutos. En la prueba que se desarrolló en la Lagoa Rodrigo de Freitas, de la zona sur de Río de Janeiro, también le permitió consagrarse campeón Sudamericano. “Después de las dos regatas y que fueron durísimas, me siento muy contento por haber ganado porque el esfuerzo y sacrificio valieron la pena”, expresó el remero que los próximos días regresará a Corrientes. “En este momento estoy recibiendo muchísimos saludos, eso significa que mucha gente me estuvo apoyando y dando fuerzas para llegar al objetivo, que lo logré. Hace cuatro años era un sueño, hoy es realidad”, aseguró Vera. La decisión sobre quién ocupará la única plaza disponible recayó sobre el entrenador del equipo nacional argentino, Esteban Brigulio y por el Comité Paralímpico Argentino. “Mi tarea está cumplida, ahora a esperar la resolución. Ya clasifiqué por méritos propios. La decisión es de ellos”, afirmó el correntino, quien también supo desempeñarse como entrenador de básquetbol. “Quiero llegar a Corrientes y saludarme con todos, agradecerles infinitamente el aliento que siempre me dieron”, expresó el deportista paralímpico desde Brasil.

MÉRITO

Por mérito deportivo es la primera vez que un remero argentino logra la clasificación a un juego paralímpico. “Este logro es para todo Corrientes, soy el primer argentino que logra la clasificación a los juegos. Antes fueron, pero por invitación”, aclaró Alejandro Magno Vera. “Estoy contento, emocionado por obtener un logro importantísimo para el remo de la provincia de Corrientes: tener un representante olímpico”, destacó. Se debe recordar que el clasificatorio se pospuso en tres ocasiones y para este evento se creó un protocolo de seguridad para evitar contagios. Así se tuvo que adelantar la final de la competencia prevista para ayer, que finalmente se desarrolló el sábado. Al momento de los agradecimientos, Vera expresó: “Quiero destacar y agradecer infinitamente a mi club, El Teutonia, que me abrió sus puertas cuando más lo necesitaba, el recibimiento que me dieron fue único. Sé que de algunas personas me estaré olvidando, pero mi agradecimiento es para todos”, dijo.

CONVENCIONALES

En Laguna Rodrigo de Freitas en Río de Janeiro (Brasil), también se desarrolló la prueba de remo para convencionales. La dupla compuesta por Milka Krajlev y Evelyn Silvestro obtuvo el primer lugar y el pasaje olímpico en la prueba del doble par al imponerse con un tiempo de 7:30.21. Completaron la actuación nacional, Axel Haack quien obtuvo el tercer puesto en la prueba de single scull, Sol Ordas que fue sexta en la final femenina del single scull y la dupla de Alejandro Colomino y Carlo Lauro quienes fueron quintos en el doble par masculino. “En este momento estoy recibiendo muchísimos saludos, eso significa que mucha gente me estuvo apoyando y dando fuerzas para llegar al objetivo que lo logré; hace cuatro años era un sueño, hoy es realidad”.

