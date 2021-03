La pandemia también es letal en la economía. El Guaraní, otro tradicional hotel de Corrientes, trastabilla ante los embates del coronavirus. Desde marzo de 2020, el Gran Hotel Guaraní no recibe huéspedes y cerró su confitería. El personal trabaja en rotación y derivan turistas a otros alojamientos. Este importante hotel de la ciudad de Corrientes tambalea en el incierto contexto de pandemia. El emblemático Hotel Guaraní se encuentra desde marzo del año pasado con sus puertas cerradas, sin recibir huéspedes y con su planta de trabajadores rotando al no haber actividad. Hasta ahora no se habla de un cierre definitivo, fuentes cercanas a la empresa confirmaron que “por el momento no se abrirá al público y la confitería tampoco está funcionando”.

En el inmueble por calle Mendoza se puede ver personal de limpieza, mantenimiento y recepcionistas, aunque no se reciben clientes. “Vienen turistas sin reserva, pensando que estamos abiertos, pero los delegamos a otro hotel”, comentaron desde radio Dos. Debido al complejo contexto, el plantel de trabajadores no asiste en su totalidad y rotan según necesidad. Para cumplir con sus obligaciones, la empresa debió acogerse al beneficio de la Asignación al Trabajo y la Producción (ATP) que el Gobierno Nacional lanzó para cubrir la mitad del salario de los trabajadores privados registrados en el país. La situación del Hotel Guaraní retrata el apremiante contexto de la hotelería en Corrientes que se cobró el cierre en febrero del Hotel San Martín, que debió cerrar sus puertas ante la falta de movimiento turístico.