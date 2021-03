El contrato que Barcelona le ofrecería a Messi para retenerlo

Según informó el medio El Confidencial, desde el conjunto catalán están evaluando proponerle bajarle el salario, pero seducirlo con un puesto vitalicio en la institución. Tras la asunción de Joan Laporta como nuevo presidente de Barcelona, uno de los objetivos del conjunto Culé será intentar retener a Lionel Messi, quien estuvo cerca de dejar la institución en el último mercado de pases y, luego de la pronta eliminación en la Champions League ante París Saint-Germain, los rumores de una posible salida volvieron a tomar protagonismo. La nueva dirigencia del equipo catalán tendría lista una estrategia para convencer al astro argentino de continuar su carrera en España y, según reveló El Confidencial, le propondrán bajarse su salario en un 30 por ciento, debido a los problemas económicos de la institución, pero a su vez le ofrecerán un puesto vitalicio dentro del club.

¿Pero qué tipo de cargo ejercería Lio si finalmente se da esta oferta? La primera opción que aparece es una que tiene un antecedente y que es llevada a cabo por el excompañero Eric Abidal y, antes lo había hecho Pau Gasol, como embajador de la institución. La otra opción es que se involucre en algunas tareas que lleva a cabo la Fundación Leo Messi. “Messi no se guía por el dinero, sino que quiere volver a ganar Champions. Le haré una propuesta que pueda cumplir. No se le puede engañar como en temporadas pasadas, tenemos una relación de aprecio mutuo”, había manifestado Laporta en enero. Lio y el nuevo mandamás se conocen ya que el abogado presidió el club entre 2003 y 2010, años donde de la mano del argentino Barcelona brilló en Europa. Desde la institución ven a Messi como el encargado ideal para guiar a la nueva camada de promesas que han surgido en los últimos años como Pedri y Ansu Fati, entre otros, según publicó el mismo medio. Sin embargo, intentarán retener a Lio en medio de una gran crisis económica que atraviesa el club, por lo que no será nada sencillo.

TyC Sports