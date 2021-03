EE.UU. presionó a Brasil por la Sputnik, y rechazo a médicos cubanos

Estados Unidos confirmó que presionó a Brasil para que no apruebe la Sputnik V. A través de un documento oficial, se conoció que Donald Trump conminó a varios países de la región para que no acepten la vacuna rusa y, además, para que rechacen médicos cubanos. Se conoció a través del informe anual del Departamento de Salud norteamericano. Se admitió que el país del Norte usó las “relaciones diplomáticas” para obligar a Brasil, uno de los territorios en el mundo más afectado por la pandemia, rechazar la autorización del inoculante ruso, pidiendo a otros países de Latinoamérica, para que no usen los servicios de la isla caribeña. Atribuyeron la necesidad de “mitigar los esfuerzos” de Rusia para aumentar su “influencia” en la región. El dato coincidente, es que la oposición al gobierno de Alberto Fernández, junto a la prensa porteña, criticó duramente la posibilidad que profesionales de Cuba, ayuden a la Argentina. La llamada conexión Yanqui.