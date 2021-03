Dolor e impotencia: “estamos olvidados”

Noveno aniversario del derrumbe trágico: “Estamos olvidados”, resumió María Rosa Urbina. Se cumplen 9 años del trágico derrumbe en una obra en construcción por San Martín 652 en el cual murieron 8 obreros. “No tenemos nada. Estamos olvidados. La Justicia se olvidó de nosotros”, sostuvo María Rosa Urbina, mamá de Diego Rodríguez, uno de los fallecidos en la tragedia de 2012. “Sabemos contra los poderosos que luchamos”, admitió. “Hoy siento el dolor del primer día. Duele más cuando vemos que todo se va dilatando y se ve impunidad para los responsables”, expresó Urbina desde radio Dos, recordando el noveno aniversario del ‘derrumbe trágico’ de una obra en construcción por San Martín 652, donde murieron 8 obreros, entre ellos su hijo Diego Rodríguez.

“El año pasado tuvo que iniciarse el juicio, pero por la pandemia no empezó. Era algo justificado, pero pasó el tiempo y todo se dilata. No podemos seguir esperando. Pasaron 9 años y seguimos pidiendo justicia. Pero sabemos contra los poderosos que luchamos”, graficó Rosa, desde su lugar de trabajo en la SAPS del barrio San Marcos. “Hay empresarios y funcionarios sobreseídos. Es una vergüenza la Justicia que tenemos. Eso pasa a nivel país, y en Corrientes también tenemos una justicia corrupta. Digo e insisto que siempre estuvo la corrupción en nuestra causa”, sostuvo. Para María Rosa “la única manera de recuperar la confianza es que pongan día y hora para empezar el juicio”.

“Lo único que nos queda y por lo que luchamos es nuestro nieto Samuel”, comentó. “Hoy siento bronca, impotencia… siempre tengo estos sentimientos, pero hoy eso se hace más fuerte. No tenemos nada. Estamos olvidados. La Justicia se olvidó de nosotros”, agregó.

EL HECHO

Ocurrió el 22 de marzo del año 2012, en un edificio de departamentos cuyo propietario era el Fideicomiso San Martín 652. Mayer era el fiduciario y a su cargo estaba el proyecto y la dirección de la obra; Cohen (hoy muy enfermo) era el responsable del cálculo estructural y la dirección de estructuras de hormigón; Bruquetas era el representante técnico y estaba a cargo de la construcción del hormigón armado, y Valenzuela era el capataz en lo que se refiere a la carpintería de la construcción del tanque de agua. Entre las 12:30 y 12:50 del 22 de marzo de 2012, 11 obreros trabajaban en último piso, hormigonando la escalera ubicada debajo del tanque de agua. Las columnas y el encofrado del depósito, sobre el piso 9 en lo que iba a ser la sala de máquina del ascensor, cedieron y, en la caída, arrastraron a los obreros.

OCHO MUERTOS

Ocho de ellos murieron: Diego Hernán Rodríguez, Marcos Ramón Ricardo González, Jorge Ismael Acevedo, Eduardo Luciano Acevedo, William Arnaldo Valenzuela, Ramón Valentín Zacarías, Enrique Eduardo Fabián Sosa, y Paulo Alejandro Medina. Resultaron con lesiones graves Luis Alberto Pelozo y Nelson Adrián Valenzuela, y con lesiones de carácter leves, José Augusto Molina.