Detectan en Ituzaingó la cepa de Río de Janeiro

La cepa brasileña, conocida como cepa de Río de Janeiro, fue detectada en Ituzaingó en una sola muestra de las 4 que se enviaron al Instituto Malbrán en Buenos Aires. En la localidad hay gente que no respeta las medidas de control sanitario, ni de aislamiento. Debido a las obras que se realizan en torno a la represa Yacyretá, existe un importante movimiento de personas de los países limítrofes como Paraguay y Brasil. Desde el domingo una niña de 2 años se encuentra grave tras ser pateada por un caballo, cuando preparaban al animal para una carrera cuadrera. La timba equina, autorizada y esponsorizada por el Estado (provincial y municipal), reúne a cientos de personas abarrotadas donde no se respetan los protocolos sanitarios, y no hay ningún tipo de control policial. Tanto que el brote de coronavirus que ocurrió en Caá Catí, se le endilga a una carrera de caballos que se programó en Berón de Astrada. La pequeña está internada, muy delicada en el Hospital Juan Pablo II.