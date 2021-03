Denunciaron por abuso sexual a Mariano Garay intendente de Santo Tomé

El intendente de Santo Tomé, Mariano Garay, está otra vez ante gravísimos problemas con la Justicia. Una empleada municipal lo acusó de haber abusado de ella sexualmente durante casi 3 años, bajo amenaza de despedirla, junto con su hermana, como empleadas de la comuna fronteriza. La denuncia fue radicada el 20 de febrero aunque vio la luz en los últimos días, cuando fue elevada a fiscalía y en las casi 4 Páginas, donde la joven de 22 años relata en detalle cómo sucedieron los abusos. Aportó una copia certificada por escribano público, de todos los mensajes de textos que Garay le enviaba, para citarla y también para amedrentarla, para lograr que acceda a sus requerimientos sexuales.

A fines del año pasado, la víctima decidió cortar esa situación, para lo cual consiguió el acompañamiento de su actual pareja. Pero como era de esperarse, esa actitud le habría válido algunas amenazas de perder el empleo. “Me mandaba mensajes y me decía que baje a una cuadra de su casa. Me pedía que le mandé fotos mías desnudas”, relató la joven.

Otro político bajo la lupa judicial. Pero según la denunciante, serían varias empleadas las que están siendo víctimas de esta maniobra de Garay y padeciendo el mismo abuso. La Justicia ya habría llamado a indagar a Garay y no se descarta que los próximos días otras mujeres radiquen similares denuncias, indicaron allegados al caso.

Con Info Roberto Zorrilla