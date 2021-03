Es una joven trans baleada en La Vizcacha. Thalía llegó desangrada hasta el Hospital Llano donde no la habrían querido atender y tuvo que dirigirse herida en moto hasta el Hospital Escuela donde quedó internada. La Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) se manifestaron frente a Casa de Gobierno para pedir más seguridad para las trabajadoras sexuales y justicia por Thalía, la chica trans que fue baleada el domingo. “Nos manifestamos para pedir justicia por el hecho de Thalía que fue baleada por la espalda el domingo a plena luz del día. Se fue en moto con la hermana al Hospital Llano, donde no la quisieron atender y tuvo que trasladarse al Hospital Escuela desangrada donde la pudieron recibir”, comentó Dilan, un referente de la organización. “Pedimos justicia y necesitamos políticas públicas para la diversidad. Nuestra Ley del 2012 no la respetan. Las violaciones institucionales, físicas y de todo tipo, realmente no las atiende nadie y las organizaciones venimos pidiendo esto por nota, por reuniones, todo es para la foto y a la hora de los hechos no pasa nada”, aseguró.