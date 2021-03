Debate sobre la paridad

Corrientes será sede del Encuentro del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad con legisladoras y activistas. Este martes, a las 19:00 el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) realizará la mesa de debate “La paridad como herramienta política de Igualdad” en la provincia de Corrientes. Participarán legisladoras y activistas de organizaciones sociales de la provincia. A través de estas actividades, el MMGyD busca fomentar el debate y apoyar las iniciativas para sancionar leyes de Paridad de Género en aquellas provincias que aún no cuentan con normativas que promuevan y garanticen espacios paritarios para las mujeres en los ámbitos de representación política.

“La idea de estos encuentros es seguir fortaleciendo y visibilizando el trabajo que comenzamos con cada provincia el año pasado en busca de la sanción de la ley de paridad, teniendo en cuenta las particularidades del sistema electoral correntino, en este caso, para alcanzar la mejor propuesta posible”, explicó Fernández. Afirmó que “es imprescindible que Corrientes, Tucumán y Tierra del Fuego que son las tres provincias que aún no cuentan con ley de paridad puedan recibir acompañamiento y asesoramiento. Desde el MMGyD, se trabaja con una perspectiva federal, de respeto y construcción conjunta con cada una de las provincias para que las leyes de paridad promuevan una representación más igualitaria”, sostuvo. Participarán de la actividad la senadora nacional Ana Almirón; la ex diputada nacional Araceli Ferreyra; la legisladora provincial Alicia Meixner y la senadora provincial Patricia Rindel. Por el MMGyD, moderarán la mesa Fernanda Fernández, directora de Promoción de la Igualdad en la Participación Política y Cintia Lujan, coordinadora del Consejo Federal de Mujeres.

Este ciclo de debate busca contribuir al diálogo entre los diversos sectores de la provincia de Corrientes sobre sus experiencias y propuestas en el trabajo por la paridad en la representación política, visibilizar el impacto de la distribución desigual del trabajo de cuidados en la participación de las mujeres y LGBTI+ en la toma de decisiones, y demostrar que es imprescindible la alianza transversal de las mujeres de partidos políticos y organizaciones sociales para alcanzar la igualdad efectiva en los espacios de representación.

El encuentro se transmitirá por el canal de youtube del MMGyD: https://www.youtube.com/channel/UCytYUmapxI7a1A1uNhAXOqA