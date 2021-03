Curuzú Cuatiá atraviesa el brote más grande de C19

Notable aumento de casos desde que se inició la pandemia. El referente de Epidemiología del Hospital “Fernando Irastorza” de Curuzú Cuatiá, Marcelo Grela, habló de la situación epidemiológica en la ciudad. Las últimas 24 horas se registraron 43 casos nuevos de coronavirus en Curuzú y el número contagios activos asciende a 238, el mayor desde que comenzó la pandemia.

“Estamos en nuestro primer gran brote de COVID-19. Hasta el momento teníamos la situación controlada”, indicó el funcionario destacando que “es el brote más grande y tenemos que atacar varios focos. Los contagios se producen en reuniones sociales que no estaban permitidas”.

“Tenemos algunas dificultades con las personas, porque no pasan los datos completos, a veces para no quedar en aislamiento”, asestó Grela y agregó que “estamos haciendo hincapié en el hecho de pedir acompañamiento y comprensión a la población”. Expresó que “es uno de los principales problemas para controlar el brote de COVID-19 en la ciudad”.

“El vecino debe comprender que las actividades sociales que se realicen deben hacerse con los protocolos vigentes. Si no se controla la actividad individual, es imposible controlar el brote”, finalizó.