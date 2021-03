Cruces PRO-UCR ¿Ex intendente radical vacunado VIP?

Tras la marcha del sábado de Juntos por el Cambio contra el gobierno nacional por el vacunatorio VIP, en Corrientes la alianza conservadora, vive otra realidad. Dirigentes del PRO dispararon sobre la Dirección del Hospital Regional de Goya, conducida por Raúl Martínez, denunciado vacunaciones irregulares. A través de las redes sociales acusaron que el ex legislador radical inoculó a toda su familia e incluso a trabajadoras domésticas que prestarían servicio en su domicilio, aunque no presentaron pruebas. Tras el escándalo en Sauce, donde circularon fotos de integrantes de la juventud de la UCR inmunizándose contra el COVID 19, en Esquina explotó otra bomba. Una imagen del ex intendente radical de esa localidad, Humberto Bianchi de 53 años, aplicándose la vacuna contra el coronavirus, se hizo viral en las redes, y desató todo tipo de críticas. Tanto Bianchi como Martínez, buscan ser candidatos a jefes comunales en sus ciudades.