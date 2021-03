Partiendo de los datos del IBP (Índice Barrial de Precios), en febrero una familia tipo necesitó $55.073 para no ser pobre. Mientras que el salario mínimo desde marzo alcanzó la cifra de $21,600. Es decir que la remuneración mínima apenas equivale a un 40% de la canasta básica total, faltando $33.473 para satisfacer todas las necesidades elementales. En este marco se demuestra una brecha exponencial del 60% entre ambos datos, esto representa el gran deterioro del poder adquisitivo y de la calidad de vida de las familias correntinas.

Según el IBP, relevamiento mensual realizado en 250 negocios de 7 localidades de la provincia (entre ellas Corrientes Capital, Empedrado, Goya, Santa Rosa, Curuzú Cuatiá, Mercedes y Monte Caseros) en el mes de febrero de 2021, una familia de dos adultos y dos niños precisó para acceder a la CBT (canasta básica total) $55,073 para cubrir sus necesidades básicas (alimentos, más otros productos y servicios como salud, educación, transporte, alquiler, luz, agua, teléfono, internet, vestimenta, entre otros) y no encontrarse bajo la línea de pobreza.

La misma familia, necesitó $23,043 para acceder a la CBA (canasta básica alimentaria) para alimentarse adecuadamente durante todo el mes y no encontrarse por debajo de la línea de la indigencia.

Variación mensual del IBP Corrientes

Con relación a la comparación mensual del IBP se registró un incremento de 0,52% en la CBT y en la CBA se registró un 0,95%, respecto al mes de enero. Representando $287,85 más en la CBT y $216 más en la CBA.

Los precios que más aumentaron en febrero

Se puede mencionar que los precios que más aumentaron fueron en almacén donde se produjo mayor incremento, siendo de 2,59%. Los alimentos con más aumentos fueron: aceite 12,50%, mayonesa 12,50%, queso fresco 12,25%, harina 9,09%, queso crema 8,33%.

Seguido por el rubro carnicería donde se produjo un aumento de precios de 2,27%, y los productos con mayor incremento fueron: hígado 22,50%, pescado 18,42%, nalga 5,17%.

En forma contraria el rubro verdulería presentó una disminución de 4,42%.

En Corrientes una familia tipo necesitó tres salarios mínimos para no ser pobre.

Despegue sostenido de la inflación

Tal como demuestran los resultados del IBP y como lo expresan en informes anteriores esta suba en los precios representa un despegue sostenido de la inflación. Tal es así que en el mes de mayo fue de 1,6%, junio de 2, 3 %, julio 2,2 %, agosto de 2,3%, septiembre de 3,4% y octubre de 3,8%, noviembre 3,7%, diciembre 5,5% y en enero fue de 3,6 según el Índice de Precios al consumidor de la región Noreste. Siendo imprescindible en el presente y para una salida más equitativa –post pandemia, que el rol del Estado en sus distintos niveles implemente políticas públicas más eficaces como ser una reforma impositiva directa (impuesto a la riqueza) e indirectas (disminución del IVA en la CBA), apoyar y sostener el crecimiento de diversos actores de la producción del país, sobre todo a las PyMEs y al sector de la economía popular, mejorar la calidad del trabajo y generar nuevos empleos.