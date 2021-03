No tenía enfermedades previas de base. Ocurrió en la provincia de Misiones. Sospechan que podría tratarse de una de las nuevas cepas de coronavirus. La mujer oriunda de la localidad misionera de San José era madre de dos niños pequeños, y fue internada en el Hospital de Leandro N. Alem donde falleció este jueves de coronavirus. La agente penitenciaria comenzó con fiebre y decaimiento el martes por lo que notificó su situación a la Unidad Penitenciaria de Cerro Azul donde trabajaba. Luego el miércoles fue a hisoparse al puesto Centinela en San José, y dio resultado positivo para Covid-19. Lo impactante de este caso es que pese a su corta edad y de no tener comorbilidades, su estado de salud empeoró en las horas siguientes y no llegó con vida al Hospital de Alem donde fue derivada para su atención.

Su entorno sospecha que la joven madre pudo haber contraído una de las nuevas variantes del coronavirus, debido a la forma que se desarrolló la enfermedad y el abrupto final.