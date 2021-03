Lo anunció el intendente Eduardo Burna, justificando que están en una zona caliente. “Para seguir trabajando en la reducción de casos, con la Municipalidad de Ituzaingó junto con el Comité de Crisis, dispusimos restringir el acceso a nuestra ciudad durante los días de Semana Santa. Estamos en una zona caliente y no podemos bajar los brazos”, manifestó el intendente Burna. Señaló que “se fortalecerá nuestra burbuja cuidándonos entre nosotros, con los protocolos que todos sabemos, usemos bien el barbijo y no lo prestemos, mantengamos distancia en los lugares públicos, a la hora del mate usemos cada uno su bombilla y mate”. Destacó que cómo parte de la apertura de nuevas actividades en nuestra ciudad, decidimos que a partir de la hora 00:00 de este miércoles 31 de marzo se habilitarán las siguientes actividades.

Los locales comerciales podrán abrir hasta la 1:00 am. con protocolos y distanciamiento social.

Se autoriza la realización de deportes en equipo y al aire libre, hasta de 5 jugadores por equipo, sin público y cumpliendo los protocolos vigentes.

Gimnasios, Artes Marciales, Talleres artísticos, Escuelas de Danzas abrirán con los protocolos y capacidad reducida.

Las Estéticas y Peluquerías abrirán con los protocolos vigentes.

Consultorios con turnos programados y con protocolos.

Las playas de la ciudad permanecerán abiertas, pero no están habilitadas para nadar.

Iglesias y cultos se autorizan con el 50% de su capacidad y con protocolos.

Reuniones familiares y sociales hasta 10 personas. Con las flexibilizaciones habrá mayor circulación de personas, motivo por el cual se les pide responsabilidad a la hora de salir de sus casas.

“Quiero destacar el compromiso y la paciencia de todos los ituzaingueños; el buen comportamiento de cada uno, nos permite seguir habilitando actividades. Cuidémonos, usemos barbijo y mantengamos distancia. ¡Juntos y con responsabilidad saldremos adelante!”, finalizó Burna.