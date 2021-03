Duro cruce entre la directora de Migraciones y un doctor correntino por los varados en Paso de los Libres. Florencia Carignano dijo que las fronteras están cerradas por una decisión del Gobierno Nacional; con relación a un ómnibus varado antes de Paso de los Libres, el director del hospital de esta localidad asegura que podrían hacerles test al ingresar. 83 personas se encuentran varadas en Paso de los Libres ya que no pueden ingresar a la Argentina luego que el Gobierno Nacional suspendiera de forma transitoria el ingreso terrestre al país sin ningún tipo de excepción.

La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, detalló que, del total de los varados, 64 de ellos tienen nacionalidad brasileña con residencia en el país y que se fueron hace más de un año y también otras diez, todas argentinas, que se fueron después del cierre de los pasos y firmaron un consentimiento en el que declararon que sabían que quizá no iban a poder entrar. La funcionara dijo que la situación sanitaria en Paso de los Libres “está complicada”. Pero el director del hospital de esta parte de Corrientes, doctor Jorge Ferreira Dame, desmintió las afirmaciones de Carignano y aseguró que están preparados para atender a la gente que está varada y realizarles el correspondiente PCR. El profesional de salud comentó que vienen asistiendo a las personas que no están dejando cruzar al país y tienen preparado un lugar para atenderlos si es necesario.

Carginano indicó, en una entrevista con La Nación +, que en la última comunicación que mantuvieron con Gustavo Valdés, este le pidió al Ministerio del Interior que “por favor no ingresen” en referencia a los varados que llegan desde Brasil. “Si han cambiado de opinión estamos dispuestos a que los 83 se testeen, ingresen y queden en cuarentena en el hospital de Paso de los Libres”, expresó la directora de Migraciones. Añadió que “cuando ingresen esas 83 personas, los 8.500 que están también en Brasil deberán ingresar de la misma manera”.

“De los que den positivo (coronavirus) nos vamos a hacer cargo, pero los que den negativo que continúen el aislamiento en su domicilio o donde corresponde”, remarcó Ferreira Dame.

Carignano dijo que “las condiciones de ingreso al país lo disponen el Ministerio de Salud y la Dirección de Inmigraciones” y señaló que “la cuarentena se hace como lo disponga la ministra de Salud (Carla Vizzotti)”. Manifestó que “no tenemos manera de testear a la gente, son 83 personas que estuvieron por Brasil, parando en baños, comiendo, y llegan a Uruguayana, que está al tope, no hay una sola cama. Y del otro lado están los argentinos que no quieren que ingrese la cepa de Manaos”.

El director del hospital de Paso de los Libres dijo que “estuvieron trabajando al aire libre en este último tiempo”, y reclamó fondos a Nación para el centro de inmigraciones instalado en esa ciudad fronteriza.

El Gobierno Provincial gestionó ante el Gobierno Nacional realizar los hisopados necesarios para que los argentinos varados en la frontera de Paso de los Libres puedan reingresar al país. Es así que un equipo de Salud ya está disponible para iniciar las tareas respectivas y contribuir para agilizar los protocolos necesarios, informó el secretario general, Carlos Vignolo.