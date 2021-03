Confirman fixture de la Copa América

La Selección Argentina jugará el 13 de junio ante Chile en el Monumental. La final se jugará el 10 de julio en Barranquilla. Calendario completo del certamen. La Conmebol dio a conocer el fixture de la Copa América, que se disputará entre el 13 de junio y el 10 de julio. El partido inaugural será Argentina-Chile en el Monumental. Mientras que la final se disputará en Barranquilla. Tras el debut ante Chile el domingo 13 a las 18:00 la Selección Argentina enfrentará el 17 de junio a las 21:00 a Uruguay en el estadio Kempes. El domingo 20 a las 20:00 jugará ante Paraguay en el Monumental y el domingo 27 a las 18:00 se medirá ante Bolivia también en Núñez.

El torneo mantiene el formato que se había dado previo a la suspensión debido a la pandemia del coronavirus. Hay dos zonas, divididas geográficamente. El Grupo A (zona sur) lo conformarán Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia y Australia, mientras que el Grupo B (zona norte) tendrá a Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú y Qatar. Hubo algunos cambios con respecto al 2020. No habrá partidos en el Estadio Único de La Plata. Argentina iba a jugar allí en la quinta fecha, pero finalmente este partido se mudó al Monumental.

GRUPO A

FECHA 1

13/6, a las 18: Argentina vs. Chile – Estadio Monumental

13/6, a las 21: Paraguay vs. Bolivia – Estadio Malvinas Argentinas

FECHA 2

17/6 Chile vs. Bolivia – Estadio Malvinas Argentinas

17/6, a las 21:00 Argentina vs. Uruguay – Estadio Mario Kempes

FECHA 3

20/6 Uruguay vs. Chile – Estadio Malvinas Argentinas

20/6 a las 20: Argentina vs. Paraguay – Estadio Monumental

FECHA 4

23/6 Bolivia vs. Uruguay – Estadio Mario Kempes

23/6 Chile vs. Paraguay – Único Santiago del Estero

FECHA 5

27/6, a las 20. Bolivia vs. Argentina – Estadio Monumental

27/6 Uruguay vs. Paraguay – Único Santiago del Estero

GRUPO B

FECHA 1

14/6 Colombia vs. Ecuador – Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

14/6 Brasil vs. Venezuela – Estadio Atanasio Girardot

FECHA 2

18/6 Colombia vs. Venezuela – Estadio Atanasio Girardot

18/6 Perú vs. Brasil – Estadio Pascual Guerrero

FECHA 3

21/6 Colombia vs. Perú – Estadio Pascual Guerrero

21/6 Venezuela vs. Ecuador – Estadio Nemesio Camacho El Campín

FECHA 4

24/6 Ecuador vs. Perú – Estadio Pascual Guerrero

24/6 Brasil vs. Colombia – Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

FECHA 5

28/6 Ecuador vs. Brasil – Estadio Nemesio Camacho El Campín

28/6 Venezuela vs. Perú – Estadio Atanasio Girardot

CUARTOS DE FINAL

2/7 2° Grupo A vs. 3° Grupo B – Estadio Mario Kempes, Córdoba

2/7 1° Grupo A vs. 4° Grupo B – Estadio Monumental

3/7 1° Grupo B vs. 4° Grupo A – Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

3/7 2° Grupo B vs. 3° Grupo A – Estadio Pascual Guerrero

SEMIFINALES

5/7 Ganador CF3 vs. Ganador CF4 – Estadio Monumental

6/7 Ganador CF1 vs. Ganador CF2 – Estadio Atanasio Girardot

TERCER PUESTO

9/7 Perdedor SF1 vs Perdedor SF2 – Estadio Nemesio Camacho El Campín

FINAL

10/7 Ganador SF1 vs. Ganador SF2 – Estadio Metropolitano Roberto Meléndez