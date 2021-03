Estaban en buen estado en el Parque Cambá Cuá, donde algunos hombres con picos y palas rompieron los bancos de cemento. Un vecino de las inmediaciones alertó sobre la situación. Algunas de las estructuras fueron removidas íntegramente y otras terminaron quebradas a la mitad. No hay ningún cartel de obra que indique que se realiza un procedimiento oficial. El viernes por la tarde un grupo de hombres con picos y palas se presentó en el parque Cambá Cuá y destruyeron los bancos de hormigón dispuestos para los vecinos en el espacio verde, emblemático de la ciudad. Los bancos vandalizados son los que estaban ubicados sobre las veredas de la calle 9 de Julio, en el tramo que va desde San Luis hasta Entre Ríos. No hay carteles que indiquen que se realizan obras en el lugar.

El hecho fue denunciado por un vecino que, preocupado por la destrucción del mobiliario público, se acercó a El Litoral relatando lo sucedido. De acuerdo con el hombre, los sujetos que se presentaron en el predio no tenían elementos que los identifiquen como operarios municipales o provinciales. Tampoco hay carteles de obra visibles en las inmediaciones. Algunos de los asientos de cemento, inutilizados por el accionar de los desconocidos, fueron removidos de manera íntegra, mientras que otros terminaron quebrados en varias partes. Las estructuras no fueron retiradas del parque Cambá Cuá, sino que fueron dejadas en el espacio verde, algunas en el mismo lugar, pero de forma invertida y otras tiradas sobre el pasto. El secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Corrientes, Mathias Cabrera, fue consultado al respecto, pero se negó a brindar declaraciones. Los bancos que fueron destruidos tienen menos de cuatro años de uso, ya que fueron colocados en el predio en el 2017, en el marco de un plan de remodelación llevado adelante por la gestión municipal de ese momento. En aquella oportunidad se recuperaron más de 5.000 metros de senderos internos y veredas perimetrales, y se instalaron los asientos de hormigón tanto en las veredas, los senderos y descansos internos del parque Cambá Cuá. El vecino que relató esta situación hizo hincapié que las estructuras “no estaban en mal estado, flojas o rotas y perfectamente funcionales”.