Con 100 casos detectados Esquina retrocede de fase

Por el Coronavirus en Corrientes, con 100 casos positivos detectados, Esquina retrocede de fase a partir de este miércoles. Por 10 días, el municipio del sur provincial restringirá horarios de circulación ante el aumento de casos. La ciudad roza los 100 casos activos y más de 400 personas aisladas. El director del hospital dijo que “estamos en una situación bastante complicada sobre todo porque el número de casos no disminuye”. Esquina se suma a los municipios de la provincia que debido al elevado número de casos positivos de coronavirus retrocederá de fase y restringirá actividades. Lo decidió el Municipio encabezado por Hugo Benítez, quien en conferencia de prensa anunció las medidas que regirán 10 días.

La Permanencia en la vía pública estará restringida entre la 00:00 y 6:00 de la mañana. Toda persona que circule en ese horario será sancionada, anunciaron las autoridades municipales.

La actividad comercial cerrará a las 21:00 y la gastronómica se mantendrá en modalidad delivery hasta la medianoche. Suspenderán reuniones familiares, religiosas y actividades deportivas y de recreación.

Ante el cambio de fase volverá a solicitarse el permiso municipal de ingreso para personas de Goya. Desde Informate Esquina, el director del Hospital San Roque, Leandro Ramírez confirmó que hisoparon 100 personas y hay 33 casos positivos, la mayoría son empleados de un supermercado. “Estamos en una situación bastante complicada sobre todo porque el número de casos no disminuye. Estamos teniendo un brote dentro del grupo de jóvenes de 18 a 40 años”, explicó. Sobre este caso, pudo saberse que los propietarios del comercio no habrían cumplido los protocolos sanitarios e hicieron ir a trabajar a empleados a sabiendas que ya había contagios en el local.