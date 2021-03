Comunicaciones de Mercedes derrotó a Ferro

Comunicaciones le ganó a Ferro 84 a 67 y logró su segunda victoria en fila en La Liga Nacional. Fierro se destacó con 17 puntos en el ganador. Mignani sumó 15 en el rival. El partido arrancó parejo, con Ferro y Comunicaciones intercambiando el liderazgo durante los primeros minutos, aunque siempre con el conjunto de Mercedes consiguiendo las ventajas más amplias en el marcador. Una buena defensa de los dirigidos por Ariel Rearte, que le cerró los ataques al conjunto verdolaga, dejó a Ferro sin gol más de dos minutos, que permitió que la visita se escape en el marcador con un parcial de 7-0.

En el crecimiento de Comunicaciones en ataque, también fue fundamental la efectividad en tiros desde el perímetro, un rubro en el que Comu no suele destacarse, pero que le dio resultado en Caballito con 3/5 en el primer parcial y 9 en todo el partido.

Ferro logró achicar la ventaja a dos a falta de dos minutos para el final del cuarto, pero no pudo sostener ese buen pasaje y pasó los últimos 2m06 sin convertir. Por el lado de Comu, luego de un doble de Jordan Adams, que dejó la diferencia en cuatro, también se quedó sin goleo y no convirtió en el minuto final.

El segundo cuarto comenzó con el equipo correntino manteniendo la ventaja, que se estiró a seis en los primeros minutos. Pero Ferro ajustó las marcas, con un destacado Valentín Bettiga, que hizo un buen primer tiempo tanto en ataque como en defensa (8 puntos y 6 rebotes en el primer tiempo) y logró neutralizar a Adams (sólo siete puntos en los primeros 20 minutos), tal como había ocurrido en el primer enfrentamiento entre ambos en la temporada.

Esa intensidad defensiva le dio a Ferro la posibilidad de descontar y, con un parcial de 8-2, igualó el partido. Una nueva sequía verdolaga ante un Comunicaciones que volvió a encontrar esos caminos que se le habían cerrado, generó que Comunicaciones se volviera escapar en la chapa, esta vez con una máxima, hasta el momento, de ocho. Una bandeja y un libre de Sebastián Mignani, sumado a un doble de Eduardo Vasirani, puso a Ferro a tres a falta de 14 segundos, pero sobre la chicharra Juan Pablo Cantero volvió a llevar la diferencia a seis con un bombazo.

El inicio del tercer cuarto fue letal para Oeste, que sufrió el aluvión de Comunicaciones con un parcial de 8-0. En sólo un minuto y medio, el equipo de Mercedes llevó la ventaja a una máxima de 14 y, desde ahí, el partido se hizo cuesta arriba para Ferro que, pese a que siguió buscando, nunca pudo bajar la ventaja de los dos dígitos en el cuarto. De esta manera, se fueron al último descanso 11 abajo.

La tendencia se mantuvo en el último parcial, con Comunicaciones que continuó estirando la diferencia y llegó a una máxima de 22. Una buena respuesta final de Mignani, quien sumó los últimos ocho puntos de Ferro en el partido, permitió que finalmente el marcador final fuera 84-67.

Oeste deberá reponerse rápido del golpe porque este miércoles, a las 21:30, volverá al Héctor Etchart para enfrentar a San Martín por antepenúltima fecha de la etapa regular de la Liga Nacional.

Prensa Ferro

Foto: La Liga Contenidos