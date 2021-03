Cierran oficinas en Esquina y piden suspender las clases

Alertan sobre una fake news. Con más de 350 casos activos, la localidad del sur que atraviesa un brote de covid-19 pidió suspender las clases y alertó sobre una noticia falsa. Desde el hospital de Esquina indicaron que hasta ayer eran 353 los casos activos de covid-19, mientras que 1.117 pobladores estaban aislados. El director del centro de Salud, Leandro Ramírez, expresó a TN Esquina que durante la jornada continuarían con los hisopados tanto en el hospital como en el Club Sportiva. Estimó que harían 200 hisopados y para ello contarían con el apoyo de un equipo de Epidemiología de la Provincia. Adelantó que los testeos, “se harán lunes y martes”. Mientras que “el miércoles se evaluará la situación y se verá con qué metodología vamos a seguir”. El jefe comunal Hugo Benítez confirmó que “seguimos en fase 3. Es una medida que rige desde el miércoles y por 10 días. Se tomó la decisión en base a lo dialogado con el Comité de Crisis y -en especial- porque estábamos y estamos muy preocupados por el aumento abrupto de casos activos. No tengo intenciones de generar un conflicto. Y las restricciones que están vigentes tienen como objetivo tratar de preservar a los esquinenses, lo cual es mi deber como intendente”.

Mientras que, sobre el pedido para suspender las clases presenciales, comentó que “enviamos el requerimiento porque recepcionamos la preocupación de padres y docentes. Pero, tal como se lo explicamos a ellos, como municipio no tenemos la facultad para adoptar ese tipo de medidas”. Desde la cuenta oficial de la Municipalidad de Esquina alertaron a la comunidad sobre una fake news (noticia falsa) que estaba circulando en redes sociales. Se referían a un flyer que comunicaba que se suspendían las clases y que la ciudad retrocedía a fase 1.

Al ser consultado por la situación de Esquina, el gobernador Valdés expresó que “se está mirando y actuando atentamente en la localidad”. Afirmó que “en caso que tengamos noticias que la escuela es el problema y no las fiestas, tomaremos las medidas necesarias”.

CIERRE PREVENTIVO

Debido a que registraron casos positivos y contactos estrechos tanto en la oficina de la Secretaría de Hacienda como en el Centro Integrador Comunitario (CIC), informaron que durante esta semana estarán cerradas ambas instalaciones.