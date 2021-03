Caballo Suarez pesca un surubí gigante desde su casa

El ex secretario general del SOMU está bajo “prisión” domiciliaria gozando de los atractivos del río, la pesca y la vida al aire libre. Para gran parte de la sociedad la Pandemia y el aislamiento ha sido un gran suplicio, que aún no termina. Muy distinto es para Omar Suarez ex secretario General del SOMU, quien goza del beneficio del Arresto Domiciliario, y se da el gusto en su mansión ubicada a metros del Arroyo Santa Lucía en nuestra provincia, de pescar un gigantesco Surubí. A juzgar por el tamaño del gran pescado, más de un avezado pescador se aventuraría a decir que fue sacado de las aguas practicando pesca embarcada y no de costa. Los tribunales porteños que juzgaron a Omar Caballo Suárez por entorpecer las vías navegables, además de otros delitos, le concedieron en abril de 2019, el beneficio de la prisión domiciliaria a raíz de los problemas de salud que padece.

Estuvo inicialmente en lo de su hija en San Isidro, pero debido a roces y otros problemas de convivencia pidió ser llevado a otra propiedad de la cual también se alejó meses después. Hoy pasa sus días en una fastuosa residencia a la vera del arroyo Santa Lucía donde entre otras cosas, pese a tener la “Tobillera electrónica” ordenada por la justicia, no le impide pescar en el puerto que la propiedad posee. Ayer se demostró con la foto viralizada de un enorme ejemplar de Surubí que capturó, y ¡ni siquiera devolvió!

diario21tv