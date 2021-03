Caá Catí solicita suspender las clases presenciales

Para intentar frenar el brote, el Concejo Deliberante de Caá Catí solicitó suspender las clases presenciales. En esta localidad, hasta anoche, eran 115 los casos activos. El Concejo aprobó una resolución a través de la cual piden a la Provincia que no se realicen actividades en las aulas hasta que se reduzcan los contagios.

En Caá Catí están en fase 3 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) debido al aumento de casos de covid-19. Pero el número de contagios por ahora no se redujo. Ante esta situación, por unanimidad, los integrantes del Concejo Deliberante aprobaron una resolución por medio de la cual solicitan al Gobierno Provincial que suspenda las clases presenciales. Hasta el martes eran 100 los pacientes afectados. Aunque luego se registraron altas, ese número no mermó. Por el contrario, al día siguiente se elevó a 105. Mientras que anoche ya eran 115 los casos activos. De acuerdo con lo expresado desde el recinto, entre los damnificados hay alumnos y docentes. Sobre esto aclararon que “algunos son casos positivos y otros están aislados por ser contacto estrecho de un paciente”.

Añadieron que a los factores mencionados se suma el temor de muchos tutores que prefieren no mandar sus hijos al colegio. Y si bien destacaron que las autoridades provinciales ya establecieron el protocolo que se debe aplicar si se detecta un caso positivo en un salón, consideraron que las circunstancias por las que están atravesando los pobladores de Caá Catí los impulsa a solicitar que se suspendan temporalmente las clases presenciales en la localidad. Una medida que regiría sólo hasta que disminuya el número de habitantes afectados por el coronavirus.