C-19: refuerzan acciones en Goya, Mercedes e Ituzaingó

Lo informó Claudia Campias. “Goya preocupa un poco más porque es una ciudad grande y cuesta controlar. En Mercedes el brote está controlado, pero tenemos aún mucho movimiento de los jóvenes. El caso de Ituzaingó nos preocupa por el vínculo directo con Posadas. La situación epidemiológica de Goya la estamos siguiendo muy de cerca. No tenemos el brote totalmente controlado”, admitió. “En Mercedes el brote está controlado. Se originó en el gran movimiento de los jóvenes. Por ahora tanto en Mercedes como en Ituzaingó no vamos a recomendar el retroceso de fase”, sostuvo y mencionó que “estuvimos trabajando (jueves) con el equipo del Hospital, los casos que se emitieron fueron de personas que ya se encontraban aisladas”. Sostuvo que “insistimos en las precauciones y medidas sanitarias, pero luego realizan reuniones hasta de 10 personas y las 10 dan positivas después para Covid-19”.

“Es allí donde hay que seguir trabajando en las medidas de prevención porque no queremos llegar a la época invernal donde puede haber mayor circulación del virus”.

ITUZAINGÓ

Sobre la situación con Ituzaingó, en su proximidad con la ciudad de Posadas Claudia Campias explicó que “hay un fuerte vinculo con la ciudad de Posadas, eso le da la particularidad que pueda venir alguna persona infectada y luego volverse nuevamente para su casa provocando que no se pueda obtener el registro total de esa persona”. Ante la pregunta sobre si se evalúa retroceder de fase en las localidades de Mercedes e Ituzaingó, Claudia Campias comentó que “por ahora no vamos a recomendar retroceder de fase, consideramos que si se trabaja con las recomendaciones indicadas en 10 días tiene que estar controlada la situación”.

GOYA

Referente a la pregunta sobre la situación epidemiológica en Goya explicó que “es una localidad muy grande estamos observando de cerca la situación. Queremos pedirles colaboración a los jóvenes porque a raíz del UPD (último primer día) hubo aumento de casos. Si se le pregunta sobre sus contactos estrechos no es que queramos saber su vida privada sino saber dónde está circulando el virus”, afirmó Claudia Campias.

¿El brote está controlado en Goya? “Está en proceso de control, estamos trabajando fuerte tenemos que esperar un poquito más las acciones se están haciendo en base a lo que recomendamos el personal hospitalario está trabajando a full”. Ante una consulta sobre si los casos se encontraban en meseta o en ascenso añadió que “todavía los números no mueven las curvas pero si vemos que los números están moviéndose por eso queremos prevenir un poquito más para no llegar a ese ascenso”.