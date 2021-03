El Ciclón gano un partido clave y respaldó a Diego Dabove en cancha. El DT dejó a los Romero en el banco y acertó metiendo a Uvita Fernández, autor del primero, y Troyansky, quien asistió a Ramírez en el 2-0. Ganó San Lorenzo, pero el que goleó fue Diego Dabove. Respaldado en cancha por sus futbolistas después del golpe que significó la eliminación de la Copa Argentina a manos de Defensa, el DT legitimó en La Plata el firme pulso con el que dejó sentados en el banco a Ángel y Óscar Romero. Porque el Ciclón no sólo se quedó con una victoria fundamental contra Estudiantes, sino que lo hizo con participación determinante de los dos a los que el técnico metió a último momento y no estaban en los planes: Uvita Fernández, autor del 1-0, y Franco Troyansky, quien asistió a Juan Ramírez para el segundo.

El triunfo de los de Boedo tiene una repercusión mucho más directa en lo emocional, anímico y en el clima interno que en los números en sí. Fundamentalmente en la confianza y credibilidad de su entrenador. Porque la jugada de dejar afuera a los mellizos paraguayos en plena crisis por los magros resultados fue tan arriesgada como beneficiosa. Junto a las buenas actuaciones de los delanteros que acompañaron a Franco Di Santo, figura del match, también crecieron otras individualidades como el Torito Rodríguez, el arquero Devecchi y la última línea. Entre todos lograron llevar al Cuervo a ser nuevamente competitivo y quedarse con los tres puntos ante un rival de fuste como el Pincha, que venía peleando entre los de arriba.

Ángel Romero recién faltando siete minutos -Óscar se quedó en el banco- y con el encuentro prácticamente liquidado, en una maniobra que dejó a entrever que a la visita no le hizo falta el talento del guaraní y un control férreo de Dabove de la situación: acá juega el que yo quiero, cuando yo quiero y nadie es más importante que el colectivo. Un mensaje necesario para espantar los fantasmas de fin apresurado de ciclo que rodearon la Ciudad Deportiva los últimos días. El rendimiento no fue grandilocuente, sino más bien discreto. Aunque aún, sin tirar manteca al techo, San Lorenzo fue serio para defenderse y efectivo para atacar; descubrió las falencias del rival por las bandas y facturó rápido con el buen desborde de Di Santo que concretó Uvita, que le dio tranquilidad y un shock de confianza para el resto del match.

Hubo polémicas que pudieron modificar el asunto, como el gol anulado al propio Di Santo (¿por un offside inexistente o por mano de Pittón?) o la mano de Donatti en el área que Merlos no consideró penal. Pero las decisiones de la terna arbitral, floja de por sí, no opacan los méritos del Ciclón para sacar la cabeza del fondo. Y mucho menos de su DT, que fue valiente y tuvo premio.