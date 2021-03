Asesinato del contador: le pasó con el auto por encima

Las pruebas son abrumadoras. Por el homicidio en Paso de los Libres, el abogado querellante Sebastián Pardo, en la causa del asesinato del contador Brian Zabalo en Paso de los Libres, brindó detalles clave que se conocieron en las últimas horas que podrían guiar la investigación hacia un desenlace favorable para la querella. “No se descarta que haya habido una relación entre la víctima y el acusado”, explicó Pardo. El asesinato de Brian Zabalo, contador de Paso de los Libres, llamó la atención por la saña con la que el asesino actuó: lo mataron de 30 puñaladas (mayoría en cara y cuello) y luego le pasaron con un auto por encima. Sebastián Pardo, abogado querellante en representación de la familia de Zabalo, afirmó que pueden decir que “estamos frente a la persona que mató a Zabalo”.

“Tenemos pruebas irrefutables. Eso es lo más importante que puede marcar en un hecho como este”, agregó al instante Pardo. El abogado siguió brindando detalles acerca de la relación que mantenían la víctima y Ramiro Benítez, principal sospechoso de haber asesinado a Zabalo. “Se conocían hace tiempo, Zabalo había conseguido un trabajo en la Aduana y lo llevó como su amigo a su trabajo. Se habla de un crimen pasional ya que el acusado confesó sus inclinaciones homosexuales. En la intimidad no sabemos si tenían algún tipo de relación o si, por otro lado, y esta es la versión que más fuerza está tomando, que ante el rechazo de la víctima Benítez haya actuado de esa forma. Queremos que se aplique la prisión perpetua, ya que se tiene en cuenta que hubo alevosía y ensañamiento, viendo sobre todo que le pasó con el auto por encima. Las puñaladas estaban en la cara y en el cuello, por lo que el ensañamiento fue enorme”, continuó diciendo el profesional en leyes. Continuó dando detalles de lo que hasta el momento se tiene en claro dentro de la causa, alegando que la evidencia encontrada en su contra es casi irrefutable. “Confesó su culpabilidad en sede policial, cosa que no tiene validez en este caso. Entendemos que se va a negar a declarar, pero las pruebas en su contra son abrumadoras. Lo que tratamos de averiguar es por qué Zabalo fue hasta ese lugar. Pensamos en una reunión de compañeros de trabajo, a lo que se suma la destrucción del celular de Zabalo. Lo más importante es que cuando estamos frente a un homicidio de esta alevosía, la víctima conoce al autor, por lo que baja bastante la guardia y no se espera el ataque. No descartamos una relación previa entre la víctima y el acusado. Tenemos también un testigo ocular que lo vio manejando, además de otras pruebas abrumadoras en su contra”, concluyó el abogado representante de Zabalo.